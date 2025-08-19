테슬라, 中재공략…"럭셔리 패밀리카 '모델 Y L' 곧 출시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판매량 감소로 고전하는 테슬라가 세계 최대 전기차 시장인 중국에 특화한 모델을 출시하며 중국 시장 공략에 재시동을 걸었다. 중국의 부유한 중산층 가족용 수요를 겨냥해 공간 확장성을 개선시킨 게 특징이다.

테슬라는 19일 중국 소셜미디어 웨이보에 게시물을 올려 곧 중국에서 출시될 스포츠유틸리티차(SUV) '모델 Y L'의 가격이 33만9000위안(약 6550만원)부터 시작한다고 밝혔다고 블룸버그 통신이 보도했다. 차량 인도는 이르면 다음 달부터 시작된다.

모델 Y L은 중국 경쟁 업체인 리오토의 주행거리 확장형 L8 모델이나 화웨이가 후원하는 아이토 M8과 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 될 전망이다.

블룸버그는 "경쟁이 극도로 치열한 중국 중산층 가족을 붙잡기 위한 조치"라며 완전자율주행(FSD)으로 불리는 첨단주행보조 기능의 출시 지연을 만회하려는 움직임이기도 하다고 평가했다.

모델 Y L은 테슬라의 베스트셀러인 모델 Y의 실내 공간을 더 키운 신제품으로, 테슬라는 전날 역시 웨이보를 통해 이 모델이 곧 출시될 예정이라며 동영상을 공개했다.

이번 신규 모델은 모델 Y에 비해서 축간거리(앞바퀴 축에서 뒷바퀴 축까지의 거리)를 약 15㎝ 더 연장한 것으로, 3열 좌석을 갖춰 최대 6명을 태울 수 있다. 기존의 모델 Y는 기본 5인승으로 출시되며 옵션으로 3열 좌석을 추가해 7명까지 태울 수 있지만 이 경우 3열 좌석은 통상 어린이용으로 쓰인다. 특히 모델 Y L의 1회 충전 주행거리는 751㎞로, 커진 차체에도 불구하고 모델 Y 기본형과 거의 비슷하다.

테슬라는 올해 들어 차량 판매가 줄며 고전하고 있다. 세계 전기차 시장의 60% 이상을 차지하는 중국에서도 7월 들어 출하량이 감소로 돌아섰고, 판매량도 작년 같은 달보다 12%나 급감했다.

차 크기가 커진 것은 중국 시장의 수요를 반영한 조치다. 중국 자동차 업체들은 중국에서 앞다퉈 차의 앞뒤 길이를 늘린 'L' 모델을 출시하고 있다. 대가족이 함께 여행하는 걸 선호하는 성향과 큰 차를 지위의 상징, 또는 럭셔리로 여기는 인식, 대형 차에는 통상 운전사를 두는 운전 문화 등이 결합돼 이런 디자인이 큰 인기를 끌기 때문이다.

테슬라의 라인업 확대는 스마트폰 업체 샤오미까지 뛰어들어 지난해 전기차 세단 'SU7'을 처음 내놓는 등 중국에서 경쟁이 극심해지는 데 대한 대응으로 풀이된다. 테슬라는 또 이달 초 주행거리가 830㎞에 달하는 모델 3을 중국에서 출시한다고 발표했다.





블룸버그는 "중국에서는 매달 새 전기차 모델이 출시되고 있다"며 "테슬라의 글로벌 라인업은 수년간 큰 변화가 없었지만 모델 Y L은 세계 최대 자동차 시장에서 점유율을 확대하려는 노력"이라고 분석했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

