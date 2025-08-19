제주~싱가포르 하늘길 열려…동남아 관광객 유치 확대

道·제주관광공사, 싱가포르 최대 여행박람회 참가
제주특별자치도와 제주관광공사(사장 고승철)는 지난 15일부터 17일까지 싱가포르 최대 여행박람회인 '2025 나타스 홀리데이스(NATAS Holidays 2025)'에 참가, 티웨이항공의 제주~싱가포르 직항노선 취항 소식과 제주의 가을·겨울 콘텐츠를 집중적으로 홍보했다고 19일 밝혔다.
이번 박람회에서 제주도와 공사는 제주의 가을 억새와 한라산 설경을 테마로 한 홍보 부스를 마련한 가운데 제주도관광협회 등 도내 관광업계와 함께 렌터카·택시 자유여행·K-이벤트 체험 등의 제주 여행 콘텐츠를 선보였다.
특히 본 박람회에선 '무릉외갓집, 산양큰엉곶, 베이커리카페' 등 로컬과 트렌드를 결합한 여행 상품이 실제 판매로까지 이어지면서 현지 방문객들로부터 큰 호응을 얻었다.
해당 상품은 제주도와 공사가 지난 5월 싱가포르 주요 17개 여행사를 제주로 초청해 진행했던 팸투어에서 선보였던 콘텐츠다.
제주관광공사 관계자는 "기존 스쿠트항공에 더해 금번 티웨이항공 제주~싱가포르 직항노선의 신규 취항으로 동남아시아 국가의 제주 관광 접근성이 높아졌다"며 "공사는 앞으로도 적극적인 관광마케팅을 통해 동남아시아 국가 관광객을 제주로 유치하는데 앞장설 것"이라고 말했다.
호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
