울주군·울산TP, 베트남 ‘InnoEX 2025’ 참가

지역 창업기업 해외판로 개척, 글로벌 협력기반 강화

울산 울주군과 울산테크노파크(이하 울산TP)는 지역 창업기업의 해외 신규 판로 개척을 위해 19일부터 오는 23일까지 베트남 호치민에서 열리는 'InnoEX 2025'에 참가한다.

'InnoEX 2025'는 전 세계 60개국 260여개 기업과 3만명 이상이 참여하는 동남아 최대 규모 혁신 전시회로, "Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets"를 주제로 글로벌 기업·투자사·스타트업이 미래 산업 전략을 공유하는 자리다.

이 행사에는 △퓨처헬스코퍼레이션(AIOT 시니어 디바이스 및 의료 보조용품) △씨이비비과학(환경·에너지용 그래핀 복합체) △베이브(미생물 담체 기반 스마트 배변판) △한국고서이엔지(귤 껍데기를 활용한 친환경 불연 벽 바름재) △가나이엔티(사용후 배터리 유가금속 회수 장치) 등 울주군 창업기업 5개 사가 참가한다.

참여 기업들은 바이어 1：1 수출상담, 현지 스타트업·유관기관 교류, 투자 네트워킹 등 다양한 프로그램에 참여하며, IR 피칭·비즈니스 포럼·투자 갈라디너 등 공식 행사와 연계해 실질적인 수출 성과와 협력 기회를 모색할 예정이다.

울산TP는 참가 기업을 위해 홍보자료 번역·제작, 현지 통역 지원, 상담 매칭 등 맞춤형 지원을 제공한다.

울산TP 관계자는 "이번 베트남 진출 프로그램은 단기적 수출 성과뿐 아니라 장기적으로 글로벌 협력 기반을 다지고, 울주군 기술창업기업의 해외시장 경쟁력을 높이는 데 의미가 있다"며 "현지 네트워크와 시장 분석을 바탕으로 지속 가능한 글로벌 확장을 지원할 계획"이라고 전했다.





울주군은 '울주군 기술창업 생태계 지원사업'의 하나로 7억원의 군비를 투입해 창업 보육공간 제공, 기술개발 지원, 판로 개척 및 사업화 지원 등 지역 창업기업 육성에 힘쓰고 있다.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

