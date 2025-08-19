대상 종가, 런던 뮤직페스티벌 참가…유럽 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

런던 빅토리아 파크 'APE 2025'서 부스 운영

다양한 콘텐츠로 색다른 김치 경험 선사

대상은 김치 브랜드 '종가(JONGGA)'가 영국 런던에서 열리는 대형 뮤직 페스티벌 '올 포인트 이스트(All Points East, APE) 2025'에 참가한다고 19일 밝혔다.

대상 종가 브랜드 부스 외관 전경. [사진=대상 제공]

AD

글로벌 김치 행사 '김치 블라스트(Kimchi Blast)'의 일환으로 8월 15~16일, 22~24일 런던 빅토리아 파크에서 열리는 'APE 2025'에서 브랜드 부스를 운영한다. APE는 매년 20만 명 이상이 찾는 런던 대표 음악축제로, 공연과 영화 상영, 거리 공연, 마켓 등이 어우러진 복합 문화 행사다.

지난 15일부터 이틀간 약 6000명이 부스를 찾았다. 부스는 김치냉장고를 형상화한 '김치 쿨러(Kimchi Kooler)' 외관과 김치 발효 과정을 직접 체험하는 '경험존', 김치 핑거푸드를 맛보는 '테이스팅존', 게임과 굿즈 이벤트를 제공하는 '게임존' 등으로 구성됐다. 또 페스티벌 공식 벤더로 참여한 영국 인기 레스토랑 3곳과 협업해 김치를 활용한 메뉴도 내놨다.

참가자들이 '테이스팅존'에서 김치 요리를 맛보고 있다. [사진=대상 제공]

이경애 대상 김치글로벌사업본부장은 "이번 페스티벌은 유럽 소비자들에게 발효식품인 김치를 새롭고 유쾌한 방식으로 소개하고, 종가만의 차별화된 브랜드 경험을 확대하는 기회가 될 것"이라며 "K푸드 유럽 진출의 핵심 거점인 영국에서 종가 김치의 입지를 공고히 하고, 현지화 제품 개발 및 '김치 블라스트' 행사 등 차별화된 전략으로 유럽 시장을 적극 공략하겠다"고 설명했다.





AD

한편 대상은 유럽 내 김치 수요 증가에 대응해 2023년 폴란드 발효식품 업체 ChPN과 합작법인을 세우고 크라쿠프 공장 신설을 추진 중이다. 현재 코스트코 등 유럽 주요 유통망에 입점했으며, 현지 맞춤형 제품 개발과 팝업 행사, 요리대회, 뮤직페스티벌 등 다양한 활동을 통해 글로벌 1위 포장김치 브랜드 입지를 확대하고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>