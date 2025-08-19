동구바이오제약, 쎄닐톤에이캡슐 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양성 전립선비대증과 만성 비세균성 전립선염 치료제

동구바이오제약은 다음달 1일 양성 전립선비대증과 만성 비세균성 전립선염 치료제 '쎄닐톤에이캡슐'을 출시한다고 19일 밝혔다.

호밀·큰조아재비·옥수수 화분 추출물 성분을 함유한 제품으로 항염증, 항증식, 평활근 조절 작용을 갖추고 있다. 주성분은 기존 '쎄닐톤정' 개발사인 스웨덴 세넬(Cernelle)사가 생산한 원료와 동일한 제형을 적용했다. 쎄닐톤에이캡슐은 동구바이오제약에서 단독으로 판매한다.

쎄닐톤에이캡슐은 대학병원을 포함한 전국 모든 병·의원에서 처방 가능하며, 대한비뇨의학회, 대한전립선학회, 대한남성과학회, 대한비뇨의학과의사회 등 다양한 학회를 통해 적극적인 홍보 활동을 전개한다.

회사 측은 이를 통해 양성 전립선비대증에 의한 배뇨장애 개선뿐만 아니라 국내에서 유일하게 만성 비세균성 전립선염증 적응증을 보유한 치료제로 하부요로 증상 치료제 시장 확대에 기여하겠다는 방침이다. 쎄닐톤에이캡슐은 탐스로신과 병용 시 배뇨장애 증상 개선 효과가 더욱 높다.

지난해 기준 국내 전립선비대증 환자 수는 약 158만명으로 2020년 대비 약 21% 증가했다. 유병률은 40대 이후 남성의 30~40%에

이르며 대표적인 치료제로는 알파차단제(탐스로신 등)와 5알파 환원효소 억제제(두타리드 등) 등이 있다.

전립선 염증성 질환 환자 수는 지난해 기준 약 25만명으로 비뇨의학과 외래 환자의 15~20%를 차지한다. 쎄닐톤에이캡슐은 3개월 이상 증상이 지속된 만성 전립선염/만성골반통증증후군 환자를 대상으로 한 국내 다기관 임상시험에서 미국국립보건원 만성전립선염 증상 점수표(NIH-CPSI) 총점, 통증, 삶의 질(QoL) 개선 효과를 입증했다. 국내에서 유일하게 만성 비세균성 전립선염 적응증을 보유하고 있다.





동구바이오제약 조용준 회장은 "쎄닐톤에이캡슐이 하부요로증상 치료에 새로운 선택지를 제공하고 기존 치료제와의 시너지를 낼 것"이라며 "발매 예정인 두타스테리드+타다라필 복합 개량신약 '유로가드' 및 '유로린'과 함께 비뇨기 질환 치료제 시장의 선두주자로 자리매김하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

