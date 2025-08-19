택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흰 봉투에 치킨과 음료 등 쓰레기 담겨

해당 사연에 누리꾼도 함께 분개

신선식품 배송 보랭 백에 쓰레기나 잡동사니를 넣어 두는 사람들이 많아 택배 배송 기사들이 골치를 썩이는 일이 많은 가운데, 이번엔 택배차에 몰래 쓰레기를 놓고 간 시민 때문에 분노한 택배 기사의 사연이 전해졌다. 18일 온라인 커뮤니티에는 한 택배 기사의 분노 글이 올라왔다. 현직 택배 기사라고 밝힌 A씨는 "물류센터에 출근 후 탑차를 열어보니 어떤 사람이 탑차 안에 쓰레기를 버리고 갔다"고 운을 뗐다.

A씨는 출근 후 탑차 흰색 봉투가 있어 확인한 결과, 먹다 남은 치킨, 캔 음료, 떡볶이 용기 등의 쓰레기가 담겨 있었다. 온라인 커뮤니티

AD

A씨는 출근 후 탑차 흰색 봉투가 있어 확인한 결과, 먹다 남은 치킨과 빈 캔 음료, 떡볶이 용기 등의 쓰레기가 담겨 있었다. A씨는 "영수증은 없더라. 일부러 버린 후 증거 안 남기려고 한 것 같다"면서 "경찰에 신고하고 CCTV 확인해서 남의 탑차 문을 함부로 열고 쓰레기 버린 사람을 찾을 생각"이라고 전했다.

A씨가 공개한 사진을 보면 음식물 쓰레기가 담긴 흰 봉투 두 개가 트럭 안에 놓여 있다. 무더운 날씨에 음식 부패 속도가 빨라 벌레가 꼬이고, 악취를 유발할 수 있는 상황이었다. 해당 사연을 접한 누리꾼들은 "꼭 잡아서 정의 실현 해달라", "쓰레기봉투 얼마나 한다고. 그 돈 아껴서 빌딩 사겠다", "닫혀 있던 탑차를 열고 쓰레기를 넣었다는 자체가 정상적이지 않다", "더운 날 고생한다고 반전 기대했는데, 너무 심각하다" 등 함께 분노했다.

분리수거 기사에게 전가, 일종의 갑질 행위

앞서 지난해 7월에도 신선식품 배송에 사용되는 보랭백 안에 먹다 남은 음식과 쓰레기들이 채워진 사진이 온라인상에 올라와 누리꾼들이 공분하기도 했다. 당시 글쓴이 B씨가 올린 사진을 보면 보랭백 안에는 배달시키면 같이 오는 밥과 먹다 남은 단백질, 냉동 딸기, 피자 소스 등이 담겨 있었다. B씨는 "본인이 산 물건 녹지 말고 상하지 말라고 담아서 줬으면 잘 반납해야 하는데 왜 이런 행동을 하는지 도무지 이해할 수 없다"며 "택배하는 사람을 뭐로 보는 거냐. 본인 쓰레기는 알아서 좀 버려달라"고 전했다.





AD

앞서 지난해 7월에도 신선식품 배송에 사용되는 보랭백 안에 먹다 남은 음식과 쓰레기들이 채워진 사진이 온라인상에 올라와 누리꾼들이 공분하기도 했다. 온라인 커뮤니티

쿠팡의 프레시 백의 관련된 문제가 도마 위에 오른 건 이번이 처음이 아니다. 쿠팡이 일회용품 사용을 줄이기 위해 도입한 '프레시 백에 사용한 아기 기저귀, 재활용품 등을 담아서 내놓는 이들도 있었다. 나아가 쓰레기장에 쓰레기를 넣은 채 버려놓는다던가, 알 수 없는 장소에 둬 기사가 못 찾는 경우도 다반사다. 한편, 현행 폐기물관리법에 따르면, 쓰레기를 무단 투기하다 적발될 경우 과태료 최대 100만원이 부과된다. 또 타인의 재물에 손해를 입힐 경우 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>