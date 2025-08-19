[뉴욕증시]보합권서 혼조 마감…잭슨홀 미팅·소매업체 실적 앞두고 '숨 고르기'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파월 22일 잭슨홀 연설…금리인하 신호 주나

홈디포·월마트·타깃 등 소매업체 실적 발표

우크라이나 전쟁 평화 협정 논의도 주목

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 18일(현지시간) 큰 변동 없이 보합권에서 마감했다. 투자자들은 지난주 랠리 후 숨 고르기에 들어가며 이번 주 예정된 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설과 주요 소매업체들의 실적 발표에 촉각을 세우는 모습이다. 우크라이나 전쟁 평화 협정 논의 진전 여부도 관심사로 떠올랐다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 34.3포인트(0.08%) 하락한 4만4911.82에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.65포인트(0.01%) 내린 6449.15, 기술주 중심의 나스닥지수는 6.797포인트(0.03%) 오른 2만1629.774에 거래를 마쳤다.

이번 주에는 대형 소매업체들의 실적 발표가 예정돼 있다. 홈디포, 로우즈와 같은 대형 건축자재 유통업체와 월마트, 타깃 등 주요 소비재 기업들이 실적을 내놓는다. 투자자들은 이들 기업의 실적을 통해 미 소비 경기를 가늠할 것으로 보인다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 S&P500 편입 기업 중 92%가 실적을 발표했고 이 가운데 82%가 월가 예상치를 웃돌았다.

가장 큰 주목을 끄는 이벤트는 오는 21~23일 열리는 잭슨홀 미팅이다. 파월 의장은 오는 22일 오전 10시에 예정된 연설에서 향후 경제 전망과 통화정책 방향에 대한 단서를 제시할 전망이다. 고용 둔화가 이어지는 상황에서 파월 의장이 통화완화 재개 신호를 줄지, 만약 그렇다면 인하 폭과 속도가 얼마나 될지가 관건이다.

모건스탠리 이트레이드의 크리스 라킨 매니징 디렉터는 "현재 시장은 Fed 금리 인하 논의에서 노동시장 약세 징후가 인플레이션 위험을 압도할 것이란 데 베팅하는 것으로 보인다"고 말했다.

시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 0.25%포인트 금리 인하를 기정사실로 보는 분위기다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 Fed가 연 4.25~4.5%인 기준금리를 9월에 0.25%포인트 내릴 가능성은 이날 현재 83.2%다.

다만 일각에서는 9월 FOMC 회의 전 8월 물가와 고용 지표 발표가 남아 있어 파월 의장이 신중한 태도를 보일 것이란 관측도 제기된다.

파월 의장의 잭슨홀 연설에 앞서 20일에는 7월 FOMC 의사록이 공개된다. 이를 통해 투자자들은 Fed 내부 분위기를 확인할 수 있다. 지난달 회의에서는 미셸 보먼 Fed 부의장과 크리스토퍼 월러 Fed 이사가 0.25%포인트 금리 인하를 주장하며 다수의 금리 동결 결정에 반대표를 던졌다. 통상 만장일치로 이뤄지는 FOMC 금리 결정에서 복수의 반대표가 나온 건 32년 만이었다.

이 밖에도 보먼 의장, 월러 이사, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 등 Fed 주요 인사들의 공개 발언도 이어질 예정이다. Fed 내부에서 완화론과 신중론이 엇갈리는 상황에서 시장은 이들의 메시지를 통해 향후 금리 정책 방향을 가늠할 것으로 보인다.

지정학적 요인도 증시 흐름을 좌우할 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들을 만나 최근 미-러 정상회담 의제를 토대로 우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화 협정 체결을 논의했다. 트럼프 대통령은 우크라이나의 미래 안전 보장에 미국이 직접 참여하는 대신, 러시아가 요구하는 영토 교환을 수용하라고 젤렌스키 대통령을 압박하고 있다.

국채 금리는 보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 4.33%, 2년 만기 미 국채 금리는 3.76%로 전거래일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트)씩 오른 수준에서 움직이고 있다.





종목별로는 페이스북 모회사 메타가 2.27% 하락했다. 마이크로소프트(MS)와 애플은 각각 0.59%, 0.3% 내렸다. 노보 노디스크는 비만 치료제인 위고비가 미 식품의약국(FDA)에서 간질환 치료제로 승인받았다는 소식에 6.63% 상승했다. 인사 소프트웨어 업체인 데이포스는 사모펀드에 인수돼 상장폐지될 가능성이 거론되면서 26.02% 급등했다.





