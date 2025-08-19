PO 2차전 준우승 매킨타이어, 세계랭킹 톱 10 진입

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로버트 매킨타이어가 세계랭킹 8위로 올라섰다.



17일 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 4.97점을 받아 지난주 16위에서 8계단 도약했다.



그는 이날 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프클럽에서 끝난 미국프로골프 투어 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십에서 준우승을 차지해 랭킹 포인트를 쌓았다.

