국민의힘, 특검·중앙지법 앞 의총..."위헌·위법적 압색 중단하라"

"김선교·윤상현·권성동 망신 주기에 불과"

"지법, 李정권 하수인 노릇 그만하라"

국민의힘은 18일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실을 찾아 "위헌·위법적 압수수색을 중단하라"고 거듭 촉구했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 서울 종로구 광화문 KT 빌딩 앞에서 현장 의원총회를 열고 "이재명 정권의 행동대장 민중기 특검에 경고한다"며 "반인권·반헌법·반민주적 민중기 위헌 특검을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

연합뉴스

송 비대위원장은 "범죄혐의와 무관하게 수백만명의 개인정보를 털어가겠다는 압수수색은 헌법상 과잉금지 원칙을 위반하고 있다"며 "형사소송법 215조 포괄영장금지 원칙을 정면으로 위반한다"고 지적했다.

이어 "김선교·윤상현·권성동 의원을 비롯한 야당 의원에 대해 충분한 근거도 증거도 없이 사무실뿐 아니라 주거지마저 압수수색하는 것은 무차별적인 망신 주기에 불과하다"며 "법도 없고 인권도 무시하고 원칙도 없는, 오로지 언론 플레이만 남은 민중기 정치 특검의 야당 탄압, 정치 보복을 강력히 규탄한다"고 말했다.

주진우 국민의힘 의원은 "이번 특검은 여당이 야당을 수사하겠다고 만든 편향적·편파적 특검"이라며 "국민의힘의 생명줄과 같은 당원 명부를 압수수색하겠다는 건 도를 넘어도 한참 넘은 것"이라고 가세했다.

현장에 모인 의원들은 "야당 탄압·정치 보복 압수수색 중단하라", "민주주의 파괴 특검 당원명부 사수한다"라는 구호를 외쳤다.

국민의힘은 압수수색 영장을 발부한 서울중앙지법 앞에서 비상 의원총회를 이어갔다. 송 비대위원장은 이날 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 현장 의원총회에서 중앙지법을 향해 "이재명 정권의 하수인 노릇을 즉각 중단하라"고 촉구했다. 그러면서 "지금 이재명 정권의 행동대장 자처하고 있는 특검이 우리 중앙당사에 들이닥쳐서 500만 당원의 개인정보를 송두리째 강탈하려고 하고 있다"며 "그런 특검의 압수수색 영장을 발부해준 곳이 바로 서울중앙지법"이라고 지적했다.

송 비대위원장은 "서울중앙지법은 오래전부터 스스로 이재명 정권의 시녀임을 자처해왔다"며 "서울중앙지법의 압수수색 영장 남발은 대한민국 사법 정의의 흑역사로 기록될 것"이라고 목소리를 높였다.





민중기 특검팀은 이날 국회 본관에 있는 국민의힘 사무총장실 등에 수사관과 포렌식팀을 보내 압수수색 영장을 제시하고 국민의힘 당원 명부와 통일교인 명단을 대조하는 작업에 대한 협조를 재차 요청했다. 특검팀이 재차 압수수색에 나서면서 국민의힘은 국회에서 비공개 의원총회를 이어가고 있다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

