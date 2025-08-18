울산 울주군, 홍콩 ‘HKTDC 푸드 엑스포’서 56만달러 수출 상담 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6개 식품기업 참가… 71건 바이어 상담·현장 계약 2건 체결

울산 울주군과 울산지역산업진흥원이 14일부터 16일까지 홍콩컨벤션센터에서 열린 'HKTDC Food Expo 2025'에 지역 식품기업 6곳이 참가해 총 56만 3000달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 18일 전했다.

이번 박람회는 36개국 1890개 전시업체가 참여한 아시아 최대 규모의 식품 전문 전시회로 글로벌 식품기업 간 활발한 교류와 거래가 이뤄지는 자리다.

울주군이 홍콩 ‘HKTDC Food Expo’ 56만 달러 수출 상담 성과를 거두고 기념 촬영하고 있다. 울주군 제공

울주군은 전문무역관을 통해 △강대감씨앤에프(순대) △동아식품(감자탕) △발레나식스(커피) △비비푸드(간장) △언양전통식품(된장·고추장) △장안발효(쌀요거트) 등 6개 기업의 홍보부스를 운영했다. 참가기업들은 시식, 상담, 샘플 배포 등 다양한 방식으로 홍콩과 아시아권 바이어들과 소통하며 전통 발효식품, 프리미엄 커피, 간편식 분야에서 큰 관심을 받았다.

그 결과 △바이어 상담 71건 △MOU 5건 △현장 계약 2건을 체결하는 성과를 올렸다.

한 참가업체 관계자는 "울주군 지원 덕분에 글로벌 바이어를 직접 만나 제품을 알릴 수 있었다"며 "향후 수출 계약으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





울주군 관계자는 "이번 박람회를 통해 지역 식품기업의 해외시장 진출 가능성을 확인했다"며 "해외 전시회 참가 지원과 수출 역량 강화로 중소기업의 글로벌 진출을 적극 돕겠다"고 강조했다





