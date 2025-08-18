무신사, 하반기 성수동서 '뷰티 페스타' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일부터 3일 간 진행

22일 오전 11시부터 얼리버드 티켓 판매

무신사가 오는 29일부터 3일간 서울 성수동에서 대규모 오프라인 행사 '무신사 뷰티 페스타 인(IN) 성수'를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 페스타는 '발견하는 즐거움'이라는 콘셉트 아래 개최된다. 무신사 뷰티가 주목하는 라이징 브랜드 40개를 선보일 예정이다.

AD

메인 팝업 스토어에서는 무신사 뷰티 단독 제품을 체험할 수 있는 브랜드 부스를 준비했다. 퍼스널 컬러 진단, 괄사 클래스 등 고객 참여 콘텐츠를 마련하고 포토존, 뷰티 ID카드 꾸미기 등 체험형 이벤트를 진행한다. 팝업 스토어 내 5개 부스를 방문해 스탬프를 모두 모으면 참여 브랜드의 랜덤 제품으로 구성된 48만원 상당의 '넥스트 뷰티 박스'를 받을 수 있는 현장 이벤트도 열린다.

페스타 기간 무신사는 성수동을 뷰티 특화 공간으로 조성할 예정이다. 메인 팝업 스토어를 비롯해 누구나 방문할 수 있는 프렌즈 팝업이 '무신사 뷰티 스페이스1' 등에서 열린다. 또 성수동 내 주요 뷰티 브랜드 스토어 및 식음료(F&B) 매장 19곳과 제휴해 쿠폰 제공, 제품 체험 등 즐길 거리를 마련했다. 주말에는 성수동 방문객을 위한 '뷰티 뽑기' 이벤트를 진행한다.

무신사 뷰티 페스타 팝업 스토어에 참여할 수 있는 티켓은 무신사 앱·웹에서 단독 판매한다. 정가는 2만8000원이다. 정가에서 30% 할인된 얼리버드 티켓은 오는 22일 오전 11시부터, 일반 티켓은 25일 오전 11시부터 구매할 수 있다.





AD

무신사 뷰티 관계자는 "경험을 중시하는 뷰티 소비 트렌드가 확산되면서 이번 페스타에도 퍼스널라이징 기반의 체험형 콘텐츠를 한층 강화했다"며 "무신사 뷰티에서만 만나볼 수 있는 감각적인 제품과 콘텐츠를 통해 브랜드와 고객 접점을 확대할 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>