7월 집중호우 피해액 1조848억원…최근 10년간 1위

복구비 2조7235억원
시설 복구·방재기능 강화·재난지원금에 사용
지난달 16~20일 발생한 집중호우 피해액이 1조848억원으로 확정됐다. 최근 10년간 자연재난 피해액 가운데 가장 큰 규모다. 복구비로는 총 2조7235억원이 투입된다.
17일 행정안전부에 따르면 중앙재난안전대책본부(중대본)는 심의를 통해 지난달 집중호우 피해액과 복구비를 이같이 결정했다. 지난달 발생한 호우로 24명이 사망·실종되고 33명이 다쳐 총 57명의 인명피해가 발생했다.
사유 시설은 주택 4927동(전파 227동·반파 220동·침수 4480동), 농·산림작물 3만55㏊(헥타르·1㏊=1만㎡), 농경지 1447㏊, 가축 약 186만마리, 소상공인 업체 5480곳이 피해를 본 것으로 집계됐다.
공공시설은 하천 1017곳, 소하천 1609곳, 산사태 654곳, 도로 806곳, 소규모시설 2095곳, 수리시설 820곳 등이 피해를 입었다.
지난달 발생한 집중호우 피해액은 최근 10년간 자연 재난으로 발생한 피해액 중 1위다. 2위는 2020년 7월 28일∼8월 11일 호우(피해액 1조371억원·복구액 3조4277억원), 3위는 2023년 6월 27일∼7월 27일 호우(피해액 7513억원·복구액 1조7130억원)다.
이번 호우 피해 복구비(2조7235억원) 중 2조4538억원은 공공시설 복구에 투입된다. 피해가 경미한 시설의 단순 기능 복구에 1조3520억 원을 쓰고, 피해가 다시 발생할 우려가 높은 시설의 방재 성능 개선에 1조1018억원을 사용한다. 복구비 중 나머지 2697억원은 피해 주민을 위한 재난지원금으로 쓰인다.
피해 국민에게는 세금 감면 등 혜택이 제공된다. 일반 재난지역에는 ▲ 국세 납부 유예 ▲ 지방세 기한 연장 ▲ 국민연금 납부 예외 ▲ 재해복구자금 융자 ▲ 긴급 경영안정자금 융자 ▲ 상하수도 요금 감면 등 24가지 혜택이 제공된다. 특별재난 지역에는 ▲ 전기·통신 요금 감면 ▲ 도시가스 요금 감면 등 13가지 혜택이 추가로 제공된다.
윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 "이번 복구계획은 재해를 근본적으로 예방하고 피해 주민의 빠른 일상 회복에 도움을 드리기 위해 정부가 지원할 수 있는 사항을 최대한 반영해 수립했다"며 "피해지역이 더 안전하고 강한 생활 터전으로 재탄생할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
