"옛 안동역 폭파하겠다" 협박한 고교생 서울서 검거(종합)

유튜브 라이브 댓글에 "구 안동역에 폭발물"

안동서, 피의자 특정 후 동대문구 거주 확인

경북 안동시 옛 안동역 앞 광장에서 폭발물을 터트리겠다고 한 10대 협박범이 서울에서 검거됐다.

옛 안동역 광장 폭발물 신고로 통제. KBS 유튜브 화면 캡처

안동경찰서는 15일 오후 2시25분께 서울 동대문구 한 가정집에서 공중협박 혐의로 10대 고교생 A군을 검거했다.

A군은 이날 오전 7시37분께 유튜브 라이브 방송 채팅창에 "구 안동역 광장에 폭발물을 터트리겠다"라는 글을 올렸다.

해당 장소에는 2015년 방송됐던 'KBS 다큐 3일-안동역' 편 촬영팀과 당시 출연했던 대학생의 재회 약속의 실현을 지켜보려는 300여명의 시민이 모여 있었다. 해당 프로그램은 2022년 종영했지만, 10년 전 방송한 안동역 편에서 기차 여행을 하던 여대생 2명과 PD가 10년 뒤 이곳에서 다시 만나자고 약속한 내용이 사회관계망에 퍼지면서 큰 화제가 됐다.

경찰은 인근 파출소와 안동경찰서 초동대응팀 및 경찰특공대 등을 투입해 현장을 통제하고 수색했다.

수색 결과 폭발물은 발견되지 않았으며, 경찰은 2시간50여분만인 이날 오전 10시20분께 현장 통제를 해제했다.

경찰은 위치 추적 등을 통해 A군을 특정한 것으로 알려졌다.





경찰 관계자는 "현재 A군 조사를 위해 안동경찰서 수사관들이 서울로 향하고 있다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

