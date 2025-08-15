'대전부르스 창작가요제' 대상에 '대전, 0시50분' 부른 '하는걸로'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 72팀 지원, 최종 8팀 본선 무대서 겨뤄

대전 0시 축제와 연계해 열린 '대전부르스 창작가요제'에서 '대전, 0시 50분'을 부른 '하는걸로'가 대상의 영예를 차지했다.

대전의 도시 감성과 정체성을 노래로 풀어낸 '제3회 대전부르스 창작가요제'는 14일 오후 7시 대전역 앞 야외무대에서 시민들이 운집한 가운데 성황리에 개최됐다.

이번 행사는 지역 음악인의 창작 활동을 지원하고, 대전을 주제로 한 음악 콘텐츠를 발굴하기 위한 취지로 2023년부터 매년 추진해 온 대표 문화행사이다.

올해 대회에는 전국에서 총 72팀이 지원했으며, 치열한 1·2차 예선을 거쳐 최종 8팀이 본선 무대에 올랐다.

본선에 오른 팀은 ▲김동주(전남, '대전디스코') ▲권미애(세종, 'DREAM ON 대전') ▲리버브로스(경기, '아버지의 대전부르스') ▲마진기(대전, '목척교부르스') ▲맨인블루스(대전, '추억보관함') ▲콩남매(대전, '전역! 대전역!') ▲파르벤 밴드(전남, '나는 대전을 몰라요') ▲하는걸로(대전, '대전 0시 50분') 등이다. 이들은 '대전'을 주제로 한 미발표 창작곡을 무대에서 선보이며 저마다의 개성과 음악성을 유감없이 발휘했다.

본선은 전문 심사위원단 평가(80%)와 관객 QR 투표(20%)가 함께 반영되는 참여형 경연으로 진행돼 시민들의 현장 참여 열기를 더했다.

최종 결과, 대상은 '대전, 0시 50분'을 부른 '하는걸로' 팀에게 돌아갔으며, 최우수상은 '전역! 대전역!'을 부른 '콩남매', 우수상은 '리버브로스', '파르벤밴드', '맨인블루스', 장려상은 '김동주', '권미애', '마진기' 팀이 수상했다.

수상자들에게는 대상 500만 원, 최우수상 300만 원, 우수상 각 150만 원, 장려상 각 50만 원의 상금이 수여됐다.

수상곡은 앞으로 대전시의 각종 행사 및 축제에 활용될 예정이며, 대전시의 음반 제작 지원사업을 통해 공식 음원 발매 및 공연 기회 등 다양한 후속 지원도 이어질 계획이다.





전일홍 대전시 문화예술관광국장은 "창작가요제를 통해 대전의 정서를 담은 음악 콘텐츠 IP가 축적되고 있다"며 "앞으로도 대전만의 감성과 이야기를 담은 음악 축제를 지속적으로 이어가며, 창작자에게는 기회를, 시민에게는 감동을 전하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

