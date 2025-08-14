"가야할 길이라면…" 李대통령 "온실가스 감축으로 전기요금 상승, 적극 알려야"

이규연 수석 "인상 압력 줄여야 한다는 의미…요금 상승 언제? 시기상조"
대통령실 관계자 "배출권 거래제 제대로 작동하게 하자는 게 이번 논의의 핵심"
온실가스 배출비용 t당 7.6달러 수준, EU·중국 대비 크게 낮아
이재명 대통령은 14일 "온실가스 감축 목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다"면서 "적극적으로 국민들에게 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다"고 말했다. 가야 할 길이라면 적극적으로 대응하되 충분히 공감대를 이뤄야 한다는 취지다.
이규연 대통령실 홍보소통수석에 따르면 이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하면서 2035년 국가 온실가스감축목표(NDC) 준비 상황을 보고받고 주요 내용을 점검하며 이같이 밝혔다. 현재 정부는 2050년 탄소중립 달성을 위해 2035년까지 달성해야 할 목표를 유엔기후변화협약에 제출해야 한다. 이 과정에서 값싼 석탄발전을 줄이면 전기요금이 불가피하게 상승할 수밖에 없음을 인정한 셈이다.
그러면서 이 대통령은 "환경문제와 경제문제는 따로 분리될 수 없다"면서 "기후 위기를 성장의 기회로 만들어달라"고 주문했다. 특히 이 대통령은 "어차피 가야 할 길이라면 기후 위기에 적극적으로 대응해야 한다"며 "재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 감축 목표를 달성하는 방안을 강구하라"고 했다. 다만 철강, 정유 등 일부 업종의 특수성도 고려해서 정책을 추진해야 한다고 당부했다.
전기료 인상은 서민 경제와 여론에 미치는 영향이 큰 만큼 다루기 어려운 의제다. 이와 관련해 이 수석은 "전기요금은 온실가스 감축 목표를 높여갈수록 (상승) 압박이 생길 수밖에 없는데, 취약계층 압박을 잘 살펴봐야 한다는 취지였다"고 부연했다. 이어 이 수석은 "선진국으로 가는 방향을 봤을 때 기본적으로 온실가스 감축은 회피할 수 없는 것"이라면서 "재생에너지를 빨리 늘려서 최대한 타격을 경감시켜야 한다는 의미"라고 했다. 다만 전기료 인상이 언제 현실화할 것인지에 관한 질문에 이 수석은 "당장 전기요금을 올린다, 언제 올린다 등의 얘기는 시기상조"라고 답했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 대통령실 다른 관계자는 배출권 거래제도가 총량을 느슨하게 배분했던 것을 제대로 작동하게 하자는 게 이번 논의의 핵심이라고 밝혔다. 국내 기업이 온실가스 배출을 위해 t(톤)당 지불하는 비용은 평균 7.6달러로 중국(13.3달러) 또는 유럽연합(70달러)에 비해 지나치게 낮아 순차적으로 이에 맞춰 배출량을 조절해야 한다는 의미다. 이 관계자는 '유엔이 권고한 2035년 감축 목표 제출 기한(9월)을 지킬 수 있느냐'는 질문에 "가급적 빠르게 진행하겠지만 (시민들의 의견을 듣는) 시간을 감안해야 한다"고 답했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>