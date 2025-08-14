美재무 "日 금리 올려야"…외국 통화정책까지 압박

스콧 베선트 미국 재무장관이 일본 중앙은행의 인플레이션 대응이 뒤처져 있다며 금리 인상을 압박했다.
베선트 장관은 13일(현지시간) 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "일본은 인플레이션 문제를 안고 있다"며 "금리를 인상해 인플레이션 문제를 통제해야 한다"고 말했다. 또 이 문제와 관련해 우에다 가즈오 일본은행 총재와도 대화를 나눴다고도 했다.
베선트 장관의 이런 시각은 우에다 총재의 입장과는 대조된다. 일본은행은 지난달 말 기준금리를 '0.5% 정도'로 4회 연속 동결했으며, 우에다 총재는 직후 가진 기자회견에서 금리 정책이 뒤처져 있다고 생각하지 않는다고 밝힌 바 있다.
미국은 이에 앞서서도 일본은행에 지속적으로 긴축 정책을 촉구해왔다. 미국 재무부는 지난 6월 의회 보고서에서도 "일본은행이 성장과 인플레이션 등 자국내 기초여건에 맞춰 정책을 추진함으로써 달러 대비 엔화 약세의 정상화, 양국 무역에 절실한 구조적 균형 재편을 뒷받침해야 한다"고 주장한 바 있다.
베선트의 발언 이후 시장은 곧바로 반응했다. 올해 10월이나 1월에는 금리 인상이 있을 수도 있다는 전망이 증가하고 있으며 일본의 국채 수익률도 소폭 상승했다. 이날 일본의 10년 만기 국채 수익률은 0.04%포인트 상승한 1.55%를 기록했고, 달러당 엔화 환율은 146.4엔까지 떨어졌다.
베선트는 이날 연방준비제도(Fed·연준)에도 금리 인하를 압박했다. 그는 또 러시아산 원유를 수입하는 인도에 대해서도 2차 관세를 높일 수 있다고 경고했다. 그는 "우리는 러시아 원유를 구매하는 인도에 2차 관세를 부과했고, 일이 잘 풀리지 않으면 제재를 취하거나 2차 관세를 올릴 수 있다"고 말했다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아산 원유 구입을 이유로 인도에 25%의 추가 관세를 부과하겠다고 발표한 바 있다.
정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
