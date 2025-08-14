LG디스플레이, 6분기 만에 패널 판가 천달러 회복…LCD TV 철수 효과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG디스플레이가 6개 분기 만에 디스플레이 패널 평균 판가를 1000달러 선으로 끌어올렸다.

14일 LG디스플레이가 공시한 반기보고서에 따르면 2분기 평균 판가는 1056달러로, 2023년 4분기 1064달러 이후 700∼800달러대를 유지하다가 다시 상승했다. 회사 측은 면적당 단가가 낮은 LCD TV 사업 종료가 주된 요인이라고 밝혔다.

중대형 패널 매출 기준 세계 시장 점유율은 2023년 14.6%, 지난해 15.7%에서 올해 상반기 12.9%로 하락했다. TV 패널 점유율은 9.9%로 10% 선이 무너졌다.

IT용 패널 점유율은 17.5%였다. 회사는 중국 업체의 설비 투자와 매입 확대에 맞서 OLED 중심의 사업 구조 전환과 LCD 기술 고도화로 차별화를 추진 중이라고 설명했다.





올해 상반기 매출 대비 연구개발비 비중은 10.4%로 전년(8.4%)보다 늘며 10%를 회복했다.





