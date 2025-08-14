한국씨티은행 올해 상반기 순익 1831억…전년比 4.5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2분기 기준 1007억원

한국씨티은행이 올해 2분기 2910억원의 총수익과 1007억원의 당기순이익을 시현하였다고 밝혔다. 상반기 실적 기준으로는 5595억원의 총수익과 1831억원의 당기순이익을 기록했다. 이는 지난해 상반기 대비 총수익은 6.7% 감소했으나 당기순이익은 4.5% 증가했다.

올해 6월 말 현재 BIS 자기자본비율 및 보통주자본비율은 35.28%와 34.31%이며, 전년 동기의 32.71% 및 31.63%와 비교해 각각 2.57%포인트와 2.68%포인트 상승했다.

2분기 총수익은 2910억원으로 전년동기 대비 3.4% 하락했다. 외환·파생상품·유가증권 관련 수익 등 기업금융 중심의 비이자수익은 전년동기 대비 67.1% 증가했으나, 이자부자산의 감소 및 순이자마진 하락 영향으로 이자수익이 전년동기 대비 37% 감소한 것이 주요인이다.

2분기 비용은 전년동기 대비 8.8% 감소한 1375억원이다. 대손비용은 227억원으로, 중견·중소기업부문의 충당금 증가에 주로 기인해 전년동기 대비 24.1% 증가했다.

올 6월 말 고객대출자산은 7조6000억원으로 소비자금융 부문의 단계적 폐지 영향으로 전년동기 대비 31.2% 감소했으나, 예수금은 19조2000억원으로 기업금융 부문의 예수금 증가에 기인해 전년동기 대비 4.4% 증가했다. 6월 말 현재 예대율은 37%를 기록했다.

2분기 총자산순이익률은 0.82%로서 현물환거래 관련 자산 및 부채가 각각 7조원 증가한 영향으로 전년동기 대비 0.15%포인트 감소했다. 자기자본순이익률은 7.29%를 기록했으며, 전년동기 대비 0.33%포인트 상승했다.





유명순 한국씨티은행장은 "당행이 전략적으로 집중하고 있는 기업금융 부문의 비이자수익은 강한 성장세를 이어가고 있으며 당행의 수익성과 비용효율성은 지속적으로 개선되고 있다"고 말했다. 그러면서 "한국씨티은행은 씨티그룹의 차별화된 네트워크를 기반으로, 한국기업들의 글로벌 거래에 있어 독보적이고 신뢰받는 금융 파트너로서 자리매김해 왔다. 앞으로도 고객과의 신뢰 관계를 바탕으로 고객의 니즈에 효과적으로 부응하는 한편, 경기하방 리스크와 무역분쟁의 불확실성에 직면한 고객들의 비즈니스 활동을 적극적으로 지원해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

