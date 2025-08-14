익산시, 16일 '청년 두배적금' 참여자 금융 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부동산정보·자산관리 전략 '맞춤형 상담'

전북 익산시가 오는 16일 익산 청년시청에서 '전북청년 함께 두배적금' 참여자들을 위한 집중 금융교육을 진행한다.

14일 시에 따르면 이번 교육은 전북청년허브센터 주관으로, 청년들이 스스로 자산을 형성하고 관리할 수 있는 실전 역량을 키울 수 있도록 돕고자 기획됐다.

익산시가 전북청년 함께 두배적금 참여자를 대상으로 상반기 금융교육을 진행했다. 익산시 제공

강의는 2030세대가 궁금해하는 부동산 필수 정보부터 투자·대출 등 급여 생활자의 자산 관리 전략, 목표 달성을 위한 맞춤형 상담까지 3시간 가량 진행된다.

'전북청년 함께 두배적금'은 근로 청년이 매월 10만원을 2년간 저축하면 지자체가 동일 금액을 지원해 만기 시 두 배로 돌려받는 자산형성 지원사업이다.

시가 지역 청년의 자립을 위해 지난 2019년 처음 시작한 '청년자산형성통장'의 성과를 바탕으로 2023년 전북특별자치도 사업으로 확장됐다.

2023년부터 올해까지 익산 청년 참여자는 380명으로 매년 청년층의 높은 관심을 받고 있다. 올해도 신규 대상자 200명 모집에 9대 1이라는 높은 경쟁률을 기록한 바 있다. 다음 모집은 내년 3월로 예정돼 있다.





정헌율 시장은 "청년층의 금융 지식은 자산 형성의 가장 든든한 기초다"며 "이번 교육을 통해 청년들이 경제 역량을 강화하고, 더 나은 미래를 준비하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

