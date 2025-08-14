K웹툰, 콘텐츠 기업 공조로 기업가치 확대

글로벌 콘텐츠 시장에서 K웹툰의 영향력이 커지는 가운데 국내외 웹툰 기업들이 플랫폼과 지식재산권 경쟁력을 결합한 전략적 제휴에 나서고 있다. 수성웹툰은 투믹스의 유통망과 테라핀의 제작 역량을 결합해 북미, 유럽, 일본, 동남아 등 주요 시장 공략을 강화할 방침이다. 수성웹툰 유영학 대표는 "K웹툰이 글로벌 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 아마존재팬을 비롯한 글로벌 플랫폼과의 협력을 강화하고, 현지화 전략도 병행할 계획"이라고 말했다.

글로벌 콘텐츠 시장에서 K웹툰의 영향력이 커지는 가운데 국내외 웹툰 기업들이 플랫폼과 지식재산권(IP) 경쟁력을 결합한 전략적 제휴에 나서고 있다. 대표적인 사례로 웹툰엔터테인먼트와 월트디즈니컴퍼니, 수성웹툰과 아마존재팬 간 협력이 꼽힌다.

14일 관련업계에 따르면 네이버웹툰의 미국 본사 웹툰엔터테인먼트는 월트디즈니 컴퍼니와 다년 간의 글로벌 콘텐츠 파트너십을 체결했다. 협력을 통해 마블, 스타워즈, 디즈니 스튜디오, 20세기 스튜디오 등 약 100편의 IP를 세로 스크롤 형식의 웹툰으로 제작해 공개한다.

올해 2분기 웹툰엔터테인먼트 매출액은 3억4830만달러로 전년 동기 대비 8.5% 증가했다. 간밤 뉴욕 증시에서 웹툰엔터테인먼트 주가는 전 거래일 대비 81.2% 급등했다.

수성웹툰은 일본 아마존재팬의 디지털콘텐츠유통 플랫폼 '아마존 플립톤'에 K-웹툰을 공급 중이다. 현재 19개 작품이 서비스되고 있다. 국내 카카오페이지에서 300만 조회수를 기록한 대표작 '악녀인데 남주를 주워버렸다' 등을 포함한다. 전 세계 만화 앱 수익의 77%가 일본에서 발생하는 만큼 수성웹툰은 일본을 핵심 거점으로 삼아 글로벌 플랫폼과의 협력 확대를 추진할 계획이다.

올해 1월에는 자회사 투믹스글로벌을 통해 웹툰 제작사 테라핀을 인수했다. 테라핀은 '백작가의 망나니가 되었다' 등 인기 IP를 보유하고 있다. 투믹스는 전 세계 6000만 명 이상의 회원을 확보하고 11개 언어로 서비스를 제공한다. 매출의 80% 이상이 해외에서 발생한다. 수성웹툰은 투믹스의 유통망과 테라핀의 제작 역량을 결합해 북미, 유럽, 일본, 동남아 등 주요 시장 공략을 강화할 방침이다.

수성웹툰 유영학 대표는 "K웹툰이 글로벌 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 아마존재팬을 비롯한 글로벌 플랫폼과의 협력을 강화하고, 현지화 전략도 병행할 계획"이라고 말했다.





전문가들은 플랫폼이 안정적인 유통 채널을 제공하고 IP가콘텐츠 경쟁력을 높이는 만큼 두 요소의 결합이 글로벌 시장 확장의 핵심 요인이라고 분석한다. 향후 기업가치 제고를 위해 이러한 형태의 전략적 제휴는 더욱 확대될 것으로 예상했다.

