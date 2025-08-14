물건너간 국민 통합...국힘·개혁신당, 李 국민임명식 보이콧

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정부·여당 잔치서 병풍 취급하나"

특검 압수수색·사면 등 복합 요인 작용

국민의힘은 15일 광복절에 열리는 이재명 대통령 취임식 성격의 국민 임명식에 불참하기로 했다. 조국 전 조국혁신당 대표 등 여권 인사가 대거 포함된 특별 사면과 특검의 중앙당사 압수수색에 대한 항의 차원이다.

14일 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 여의도 중앙당사에서 비상대책위원회의를 열고 "한미 관세 협상에 실패했고 조국, 윤미향 등 파렴치범을 사면한 상황에서 이 대통령이 셀프 대관식을 여는 것은 개탄스럽다"며 "참석하지 않겠다"고 밝혔다. 지도부는 15일 오전 광복절 경축식에는 참석하지만 오후 이 대통령 국민 임명식에는 불참할 방침이다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 2025.8.14 김현민 기자

국민 임명식은 윤석열 전 대통령 파면 이후 이 대통령의 당선을 기념하는 성격이 짙다. 당에선 '정부·여당의 잔치'에 참석할 필요가 없다는 판단이다. 국민의힘 다선 의원은 통화에서 "국민 통합을 외치면서 특검 압수수색을 진행하는 건 임명식에 오지 말라는 것과 마찬가지"라며 "이건 경우가 아니다"라고 역설했다. 당 관계자도 "범죄자 해방의 날에 들러리 설 이유가 전혀 없다"며 "우리를 병풍 세우는 곳에 참석하면 호구"라고 날을 세웠다.

정청래 더불어민주당 대표 취임 후 대야 강경 행보를 이어가는 점도 영향을 미쳤다. 당을 겨냥한 특검 수사, 친길(친전한길) 논란, 당내 분열 등으로 위기에 처한 국민의힘이 야당에 맞서 뭉쳐야 한다는 지적이다. 다른 관계자는 "정 대표는 야당을 국정 동반자로 존중하지 않는다"며 "야당을 사람으로 취급하지도 않는데 (국민 임명식은) 당연히 가지 말아야 하는 행사"라고 주장했다.

행사 자체의 정당성을 문제 삼기도 했다. 국민의힘 한 다선 의원은 "취임한 지 2달이 넘었는데 임명식을 하는 것 자체가 이상하다"며 "특히 제헌 77주년·광복 80주년인데 국경일 행사를 대신해 국민 임명식을 하는 것은 용납하기 어렵다"고 말했다.

개혁신당도 광복절에 어울리지 않는 이들을 사면한다며 이준석 대표, 천하람 원내대표 등이 참석하지 않기로 했다. 보수정당 출신 전직 대통령·영부인들도 잇따라 불참 의사를 밝히면서 국민 임명식은 여권만의 행사가 됐다. 이명박·박근혜 전 대통령은 건강상 이유로 참석하기 어렵다는 뜻을 밝혔다.





다만 대통령 취임식 성격의 행사인 만큼 정파 구분 없이 참석해야 한다는 지적도 나온다. 김철현 경일대 특임교수 겸 정치평론가는 통화에서 "국민의힘 지도부가 이 대통령 취임을 축하하는 자리에 선뜻 가기 힘들었을 것"이라면서도 "행사 불참은 지도부의 정무적 오판"이라고 평가했다. 또 "정파적 유불리를 따지지 않고 취임식에 참석하는 게 정치적 상례"라며 "불참은 위험한 선택"이라고 지적했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

