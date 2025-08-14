오세훈, 독립유공 후손들과 '광복 80주년'… "희생으로 문화·경제강국 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독립유공자 후손 등 350여명 참석

K-판 '독립군가' 합창에 손기정 AI영상

오 시장, 후손들과 '태극기 서명식'

오세훈 서울시장이 14일 서울시청에서 해외 독립유공자 후손들과 함께 '광복 80주년 경축식'을 연다. 행사에 앞서 오 시장은 이들 후손들과 안중근 의사의 '단지동맹' 정신을 잇는 태극기 서명식도 진행했다.

서울시에 따르면 이날 오후 2시 서울시청에서는 오 시장과 광복회 회원, 보훈단체 관계자, 서울시가 초청한 해외 독립유공자 후손 19명 등 350여명이 참석한 가운데 '광복 80주년 경축식'이 열린다.

서울시는 광복 80주년의 의미를 되새기고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 더하기 위해 유공자 11명의 해외 거주 후손 19명을 서울로 초청했다. 후손들은 전날 국립현충원 참배 후 도산 안창호 기념관, 대한민국 역사박물관 등을 관람하며 순국선열과 호국영령을 기리고 항일 독립운동의 역사를 확인했다.

이날 행사는 일제 강점기 독립을 갈망하던 선조들의 모습을 표현한 연극과 시민국악합창단 K-판의 '독립군가', '광복군 제2지대가' 등 사전공연이 예정됐다. 손기정 선수가 태극기를 달고 서울을 달리는 AI영상 'Run again, 손기정 서울을 달리다'도 상영한다. 또 이동화 선생, 유기석 선생, 최진동 장군 가족들의 이야기를 담은 AI영상 '광복 80년, 잊혀진 별들의 귀환'도 계획됐다. 이밖에 독립유공자 김성숙·두군혜 선생 부부의 손자로 줄리어드 음대 교수를 역임한 피아니스트 두영무씨가 '아리랑'과 '도화도' 두 곡을 피아노로 연주하는 특별공연도 이어진다.

행사에 앞서 오 시장은 해외 독립운동가 후손 11명과 오찬을 진행했다. 이들은 안중근 의사가 거사를 앞두고 11명의 동지와 함께한 '단지동맹'의 취지를 계승해 태극기에 서명하는 행사를 가졌다. 서명한 태극기는 오 시장이 경축식에서 후손에게 전달해 충칭 임시정부 기념관에 전시될 예정이다.

오 시장은 "독립유공자의 숭고한 정신을 기리며 유공자와 후손에 대한 예우를 높여 나가겠다"며 앞으로도 이들의 대한 지원을 강화하겠다고 예고한 상태다.

2020년부터는 전국 지방자치단체 최초로 독립유공자 증손자녀 이하 후손에게도 장학금을 지급해왔다. 독립운동에 헌신했으나 적절한 예우를 받지 못한 서울 출신 독립운동가를 발굴할 것을 지시하기도 했다. 제도 개선에도 직접 나섰다. 독립유공자 본인과 선순위 유족, 그의 배우자에만 의료비를 지원했는데 사망한 선순위 유족의 배우자도 의료비 지원을 받도록 바꿨다. 독립유공자 헌신에 대한 예우가 생존 유족에게까지 온전히 이어지도록 하기 위한 조치다.

오 시장은 "수많은 선열의 희생과 헌신이 있었기에 오늘날 대한민국이 그들이 간절히 바랐던 문화·경제 강국으로 도약할 수 있었다"며 "피와 눈물로 지켜낸 자유, 희망을 다음 세대에 더 크고 더 위대하게 물려주기 위해 80년 전 그날의 함성을 미래를 향한 약속으로 이어가자"고 말했다.





한편 현재 서울광장 꿈새김판에는 단지동맹 혈서태극기를 모티브로 독립유공자 등 4000장의 사진을 모자이크로 제작한 작품이 걸려 있다. 앞쪽으로는 바람개비 300개로 꾸며진 '태극기 언덕'이 조성돼 있다.





