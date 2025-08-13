[프로필]안형준 신임 통계청장...출범 이후 첫 내부 출신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 13일 임명한 안형준 신임 통계청장은 통계청에서 주요 보직을 거친 기획통 관료다. 통계청 내부 출신이 청장으로 승진한 것은 1990년 12월 통계청 출범 이후로 처음이다.

행정고시 40회로 공직에 입문한 안 청장은 통계청에서 물가동향과장·통계정책과장 등을 역임하며 주요 통계를 직접 생산·관리했다. 2017년 고위공무원으로 승진한 뒤에는 경제통계국장, 경제동향통계심의관, 통계정책국장 등 주요 요직을 거쳤다.

2023년에는 경인지방통계청장으로 보임해 지역 통계 업무를 지휘했다. 작년 1월 통계교육원장을 맡은 데 이어 8월 통계청 차장으로 임명됐다.

재직 중 통계데이터 센터 구축, 정책부처의 통계 활용을 위한 통계법 개정 등 국가데이터의 거버넌스 확립에 기여했다는 평가를 받는다.





수년간 노조 설문조사에서 함께 일하고 싶은 관리자로 선정되는 등 직원들 사이에서 신망이 두텁다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

