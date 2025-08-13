수도권 곳곳 '시간당 100㎜'…내일 오전까지 극한호우

호우 긴급재난문자 27차례 발송
수도권 곳곳에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 폭우가 쏟아지고 있다. 극한호우는 내일 오전까지 수도권을 중심으로 반복될 것으로 예상된다.
기상청에 따르면 인천 옹진군 덕적도에는 13일 오전 8시 14분부터 오전 9시 14분까지 1시간 동안 149.2㎜의 비가 내렸다. 이는 태풍이 온 경우를 제외하면 역대 최고 수준이다.
경기 고양시 덕양구 현천동에 설치된 주교 자동기상관측장비(AWS)에선 오전 11시부터 정오까지 105.0㎜ 비가 내린 것으로 집계됐다. 서울 은평구과 경기 김포시에서는 시간당 강우량이 103.5㎜와 101.5㎜였다.
호우 긴급재난문자는 오후 1시 45분까지 27차례 발송됐다. 기상청은 '1시간 강수량 50㎜ 이상이면서 3시간 강수량 90㎜ 이상인 경우' 또는 '1시간 강수량 72㎜ 이상인 경우'에 문자를 발송한다.
누적 강수량은 오후 1시 기준 경기 김포 224.0㎜, 인천 145.2㎜, 인천 강화 147.9㎜, 서울 112.1㎜, 경기 파주 110.1㎜ 등이다.
기상청은 오전 11시 예보에서 14일까지 수도권과 서해5도에 50∼150㎜, 인천·경기북부·서해5도에 많게는 200㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 전망했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
