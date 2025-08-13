금산세계인삼축제, '글로벌 K-POP&댄스 경연대회' 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가요·댄스 부문 진행...오는 28일 오후 6시까지 모집



금산군이 오는 9월 20일 제43회 금산세계인삼축제장에서 진행될 글로벌 K-POP&댄스 경연대회 참가자를 모집한다.

대회는 가요와 댄스 두 부문으로 나눠 진행되며 부문별로 5팀씩 오는 28일 오후 6시까지 모집한다.

가요 부문은 개인 또는 팀으로 참여할 수 있으며 음악저작권협회에 등록된 앨범 발표자나 프로 가수 활동자는 참가할 수 없다.

댄스 부문은 4인 이상의 팀만 참가할 수 있다. 참가비는 전액 무료로 외국인 및 다문화 가정도 참여할 수 있다. 미성년자는 가족관계증명서를 제출해야 한다.

참가 신청은 이메일을 통해 신청받는다. 참가자는 금산축제관광재단, 금산군청, 씨엠비 공식 홈페이지에서 신청서를 다운로드 후 예심용 동영상과 함께 제출하면 된다.

예심용 동영상은 mp4, wmv, avi 형식으로 제출해야 하며 영상 내 이미지나 문구 삽입, 교차편집 등 추가 편집은 금지된다.

가요 부문은 K-POP 가창 1절 이상을 포함하고 댄스 부문은 K-POP 커버댄스 1곡을 모든 팀원의 얼굴과 형태가 잘 보이도록 정면에서 촬영해 제출해야 한다.

본선 진출자는 오는 9월 4일 발표되며 본선은 9월 20일 제43회 금산세계인삼축제장에서 진행된다. 본선 경연 당일에는 현장 추첨을 통해 경연 순서가 결정되며 심사는 외부 심사위원 3인에 의한 전문가 현장 심사로 이뤄진다.

부문별 상금은 ▲가요 부문 1위 100만 원, 2위 70만 원 ▲댄스 부문 1위 150만 원, 2위 120만 원이다. 또한, 통합부문 인기상 1팀에는 30만 원이 수여된다.





군 관계자는 "이번 대회는 'K-POP으로 하나 되는, 경연을 넘어 모두가 즐기는 글로벌 행사'를 모토로 추진된다"며 "K-POP과 댄스를 사랑하는 전 세계의 참가자들이 모여 함께 경연과 축제를 즐길 수 있는 특별한 무대를 만들 예정"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

