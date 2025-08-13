금산 인삼, 이탈리아 아름다운 예술도시와 만나다

피에트라산타시 'K-아트 페스티벌' 참가
금산인삼 브랜드 인지도 상승·글로벌 시장 확대 발판 마련
금산인삼이 브랜드 인지도 상승과 글로벌 시장을 확대하기 위해 이탈리아의 아름다운 예술 도시를 찾았다.
금산군이 지난 1일부터 12일까지 이탈리아 피에트라산타시에서 열린 'K-아트 페스티벌'에 참가해 금산인삼 브랜드 인지도 상승 및 글로벌시장 확대 발판을 마련했다.
피에트라산타 중심부 광장, 시청 전시장, 일백헌 갤러리, 구 시청사 등에서 금산인삼을 활용한 음식 시식 체험 부스와 인삼 제품 전시, 삼동이 인형 소개 등 다채로운 프로그램을 운영하며 현지 시민과 관광객들로부터 큰 호응을 얻었다.
또한, 오는 9월 18일 개최 예정인 제43회 금산세계인삼축제 홍보, 'K-INSAM' 마크의 뜻, 금산인삼의 건강 효능 등에 대해서도 소개했다.
군은 김태수 인삼약초정책과장을 단장으로 방문단을 꾸려 알베르토 스테파노 지오바네티(Alberto Stefano Giovannetti) 피에트라산타시장을 만나 양 도시의 교류 발전에 함께하겠다는 뜻과 유럽 시장 진출 의사도 전했다.
또한, 파트너십 강화를 기대하며 인삼의 역사·문화적 가치를 알리고 관광·축제 교류도 제안했다. 또한, 이번 축제를 개최한 김경수 일백헌 갤러리관장과 만나 지속적으로 한국-이탈리아 문화교류 발전에 나서자고 했다.
김태수 과장은 "금산인삼은 농법이 세계중요농업유산으로 등재된 한국의 대표 특산물"이라며 "오늘 이 자리에서 이탈리아의 아름다운 예술 도시와 만나 동서양 문화교류의 새로운 장을 열고 싶다"고 말했다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
