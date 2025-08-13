한국공항공사, 지역청소년 대상 공항체험 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국공항공사가 김포공항과 국립항공박물관에서 공항 인근 지역 중학생과 대학생 등 70명을 대상으로 공항체험을 진행했다고 13일 밝혔다.

전날부터 이틀간 열린 이번 행사는 서울·무안의 공항 인근 지역 청소년에게 김포공항 견학과 항공직무 체험을 제공해 진로 선택의 폭을 넓히고 지역사회와 공항이 함께 성장하는 기반을 마련하기 위해 마련됐다.

12일 공항체험 프로그램 참가자들이 조종관제 시뮬레이션 체험을 하고 있다. 한국공항공사

참가자들은 김포공항 국내선 3층에서 보안검색을 실습한 뒤 후 국립항공박물관에서 기내훈련·조종관제 등 항공직무를 체험했다. 공사 직원과의 일대일 진로 멘토링을 통해 항공산업 전반에 대한 이해를 높였다. 특히 평소에 접하기 힘든 조종관제 시뮬레이션과 기내 안전절차 훈련이 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.





이정기 한국공항공사 사장직무대행은 "이번 공항체험이 청소년들의 미래를 설계하는 소중한 경험이 됐기를 바라며 앞으로도 항공산업과 연계한 사회공헌 프로그램을 통해 사회적 책임을 다하겠다"고 했다.

12일 공항체험 프로그램 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

