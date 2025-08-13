펄어비스, 2분기 영업손실 118억원…'붉은사막' 홍보에 비용 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 감소·적자 폭 확대

광고선전비 등 영업비용 늘어

펄어비스는 올해 2분기 연결 기준 118억원의 영업손실을 기록하며 전년 동기 대비 적자 폭을 키웠다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 101.9% 감소한 수치다.

펄어비스 기업이미지(CI). 펄어비스 제공

AD

같은 기간 매출은 796억원으로 2.7% 줄었고, 환율 변동에 따른 외환 환산 손실이 반영되며 순손실은 227억원으로 적자 전환했다.

매출의 82%는 해외에서 발생했다. 지역별로 북미·유럽 64%, 국내와 아시아 시장이 각각 18%를 차지했다.

지식재산권(IP)별 매출은 '검은사막' 549억원, '이브' 242억원으로 나타났다. '검은사막'이 아침의 나라 '검은사당 동해도편' 우두머리에 신규 난이도를 추가하고, 거점전과 점령전을 개선하면서 인기를 끌었다고 회사 측은 설명했다.

이와 함께 검은사막 콘솔은 플레이스테이션5(PS5)와 엑스박스(Xbox) X|S 버전을 선보이며 하드웨어 업그레이드를 통한 안정적인 플레이 환경을 구축했다. '이브 온라인'은 확장팩 '리전'(Legion) 출시와 함께 이브 팬패스트를 성공적으로 진행했다.

영업비용은 913억원으로 전년 동기 대비 4.3% 늘었다. 인건비가 1.5% 확대됐고, 광고선전비는 '붉은사막' 관련 홍보 영향으로 43.9% 증가했다.

기대작 '붉은사막'은 지난 5월 미국 보스턴에서 열린 '팍스 이스트(PAX EAST)'에 이어, 6월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 개최된 '서머 게임 페스트(Summer Game Fest)'에 신규 퀘스트라인 데모를 최초로 공개하며 호평을 받았다고 전했다.

펄어비스는 3분기 게임스컴과 팍스 웨스트, 도쿄게임쇼 등 글로벌 게임쇼에 참가해 신작 마케팅을 강화할 계획이다.





AD

조미영 펄어비스 최고재무책임자(CFO)는 "올해 하반기에도 검은사막과 이브의 라이브 서비스를 꾸준히 선보이는 가운데 붉은사막의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>