AI 스타트업 퍼플렉시티, 구글 크롬 48조원 인수 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美법원, 이달 중 온라인 시장 구글 독점 해소 방안 제시 예정

인공지능(AI) 스타트업 퍼플렉시티가 구글의 크롬 브라우저를 345억달러(약 47조8000억원)에 인수하겠다고 제안했다.

로이터연합뉴스

AD

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등은 AI 스타트업 퍼플렉시티가 345억달러에 크롬을 인수하겠다고 구글에 제안했다고 보도했다. 345억달러는 퍼플렉시티가 지난달 평가받은 시장 가치 180억달러의 약 두 배에 달하는 수준이다.

퍼플렉시티는 대형 벤처캐피털 펀드를 포함해 여러 투자자가 이번 거래를 전액 지원하기로 합의했다고 전했다. 퍼플렉시티는 이날 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)에게 보낸 서한에서 크롬 인수 제안이 "크롬을 유능하고 독립적인 운영자에게 맡김으로써 최고 수준의 공익에 부합하는 반독점 구제책을 만족시키기 위한 것"이라고 설명했다.

퍼플렉시티는 AI 기반 검색 엔진 스타트업으로, 90%에 달하는 점유율을 보유한 구글에 도전하고 있다. 최근에는 자체 AI 기반 웹 브라우저 '코멧'도 출시했다.

퍼플렉시티의 이번 제안은 미 법원이 온라인 검색 시장 경쟁 회복을 위한 방안을 제시할 예정인 가운데 나왔다. 워싱턴 DC 연방법원 아미트 메흐타 판사는 지난해 8월 미 법무부가 제기한 검색 시장 반독점 소송에서 구글의 시장 지위를 불법적인 독점이라고 판결했다. 이어 지난 4월부터 독점 해소 방안에 대한 재판이 진행됐으며, 법무부는 방안 중 하나로 구글 크롬 매각을 제안한 바 있다. 메흐타 판사는 구글의 불법적 독점을 해소하고, 검색 시장의 경쟁을 강화할 수 있는 최종 결론을 이달까지 낼 예정이다.





AD

구글은 그동안 법무부가 제안한 구글 크롬 매각에 반대해 왔다. 피차이 CEO는 지난 4월 재판에서 "법무부의 방안은 유럽연합(EU)의 '디지털 시장법(DMA)'보다 훨씬 광범위하다"며 "이런 조치들을 보면 지난 30년간 우리가 해왔던 식의 연구개발(R&D) 투자와 혁신을 지속하는 것이 사실상 불가능해진다"고 했다. 이어 "구글은 크롬에 막대한 투자를 해왔고 보안 측면에서도 가장 적절한 운영 주체"라고 주장한 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>