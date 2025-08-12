美 7월 CPI, 2.7% 올라 '예상 하회'…연내 3회 금리인하 전망 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

근원 CPI는 전년比 3.1% 상승

미국의 지난달 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 예상을 밑돈 것으로 나타났다. 다만 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원 CPI는 올 들어 가장 큰 폭으로 상승했다. 최근 고용이 위축되는 가운데 시장이 헤드라인 CPI 정체에 주목하면서, 오는 9월 금리 인하는 물론 연내 3회 인하 가능성도 높아지고 있다.

AP연합뉴스

AD

12일(현지시간) 미 노동부에 따르면 올해 7월 CPI는 전년 동기 대비 2.7% 상승했다. 이는 시장 예상치인 2.8%를 하회하는 수준으로, 6월(2.7%)과 동일한 수준이다. 전월 대비로는 0.2% 올라 전망치에 부합했으며 6월(0.3%)보다 하락했다.

다만 변동성이 큰 에너지·식료품을 제외한 근원 CPI는 전년 동기 대비 3.1% 상승했다. 6월(2.9%)보다 상승폭이 커졌고 시장 예상치(3.0%)도 웃돌았다. 서비스 물가 상승 여파로 올초 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 전월 대비로는 0.3% 올라 6월(0.2%)보다는 상승폭이 커졌고 전망치에는 부합했다. 근원 CPI는 물가의 기조적 흐름을 가늠하는 지표로 여겨진다.

품목별로 보면 주거비 상승이 두드러졌다. 주거비는 전월 대비 0.2% 올라 전체 CPI 상승분의 가장 큰 부분을 차지했다. 식품 상승률은 정체됐고, 에너지 가격은 1.1% 하락했다. 중고차 및 트럭 가격이 0.5% 올랐지만 관세에 민감한 신차 가격은 정체됐다.

이번 CPI가 예상에 부합하면서 9월 금리 인하 기대감은 더욱 높아졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 시장에 영향을 미치고 있으나 그 강도가 예상보다 약해 시장은 안도하는 분위기다. 특히 고용 둔화 조짐이 뚜렷해지면서 노동시장 위축을 막기 위해 금리 인하 재개해야 한다는 목소리가 커지고 있다.





AD

금리 선물 시장은 현재 Fed가 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 약 90.1% 반영 중이다. 전날 85.9%에서 상승했다. 연내 금리를 0.75%포인트 인하할 가능성은 전날 45%에서 이날 57.1%로 올라갔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>