정철원 담양군수, '광복 80주년' 독립유공자 유족 방문

위문금 전달…일상생활 어려움 청취
정철원 전남 담양군수가 제80주년 광복절을 맞아 12일 관내 독립유공자 유족을 방문, 감사와 존경의 뜻을 전했다.
정 군수를 비롯한 군청 관계자들은 오는 14일까지 관내 독립유공자 유족 8가구를 방문해 위문금을 전달하고, 일상생활의 어려움을 청취할 예정이다.
담양 출신 고광채·고광훈 애국지사는 1906~1907년 녹천 고광순 의병진에 참여해 항일 의병활동을 펼치다 체포돼 옥고를 치른 바 있으며, 그 공훈을 인정받아 1990년 건국훈장 애국장이 추서됐다.
정 군수는 "우리가 누리는 자유와 번영은 인생의 가장 빛나는 시기에 모든 것을 조국에 바친 독립유공자들의 희생과 헌신 덕분이다"며 "오늘의 대한민국이 존재할 수 있도록 기여한 선열들과 유족들에게 깊은 존경과 감사를 드린다"고 말했다.
한편 담양군은 매년 3·1절, 호국보훈의 달, 광복절 등 주요 국경일마다 국가보훈대상자에 대한 예우와 공훈 기념을 위한 위문 활동을 지속적으로 이어오고 있다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
