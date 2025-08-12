호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

호날두 연인 로드리게스, 약혼 사실 공개
보석 전문가 "중앙보석 최대 30캐럿 추정"
축구선수 크리스티아누 호날두(40·알나스르FC)가 연인 조르지나 로드리게스(31)에게 선물한 약혼반지가 수십억원대 달하는 것으로 알려졌다.
12일(현지시간) 미 연예매체 페이지식스에 따르면 로드리게스는 인스타그램에 거대한 다이아몬드 반지를 낀 사진을 올리며 호날두와의 약혼 사실을 전했다. 로드리게스는 약혼과 관련 "이번 생뿐 아니라 모든 생에서 'Yes I do'(결혼에 동의한다는 의미)"라고 말했다.
보도에 따르면 쥬얼리 전문가들은 반지의 가격이 200만~500만 달러(약 28억~69억6000만원)에 이를 수 있다고 평가했다. 다이아몬드 전문업체 레어 캐럿의 아자이 아난드 대표는 중앙의 보석이 D컬러, 무결점 클리어리티에 30캐럿 이상일 것으로 추정하며 최대 500만 달러의 가치가 있다고 분석했다.
D 컬러는 다이아몬드 색상 등급 중 가장 무색에 가까운 최상급을 뜻한다. 무결점 클리어리티는 내·외부 흠이나 내포물이 전혀 없는 상태를 의미한다.
로렐 다이아몬드의 로라 테일러 약혼반지 전문가는 중앙 보석이 15~20캐럿으로 200만 달러 이상일 수 있다고 설명했다. 테일러는 "오벌컷(다이아몬드를 타원형으로 깎은 형태) 특유의 다면 세공이 빛을 극대화해 어떤 각도에서도 밝고 생동감 있게 보인다"고 덧붙였다. 또 양옆에 세팅된 큼직한 보조 다이아몬드가 중앙 스톤을 더욱 돋보이게 한다며 안전성을 위해 백금에 보석이 장착됐을 가능성이 높다고 전했다.
테일러는 "최근 몇 년간 본 것 중 가장 인상적인 반지 중 하나로, 세계적인 축구 스타 커플에 완벽히 어울린다"고 평가했다.
호날두와 로드리게스는 8년째 연인 관계를 이어오고 있으며 두 딸을 두고 있다. 호날두는 2010년 6월 러시아 모델 이리나 샤크와 교제 중 다른 여성과 사이에서 첫째 아들을, 2017년 6월 대리모를 통해 쌍둥이 남매를 얻은 바 있다.
지금 뜨는 뉴스
이들의 약혼 사실이 알려지자 축하 메시지도 쏟아지고 있다. 세계 최대 전자상거래 업체 아마존 창업자 제프 베이조스의 배우자인 방송인 로렌 산체스 베이조스는 "정말 축하한다"라는 댓글을 남겼다.
윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>