시흥시, 15일 시청에서 광복절 경축식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13~15일 '김구 활동 사진전'도 열려

경기도 시흥시는 제80주년 광복절인 오는 15일 시청 늠내홀에서 광복절 경축식을 개최한다.

AD

'함께 빛나는 광복 80년, 감사와 미래를 잇는 시간'을 주제로 열리는 이날 행사에는 임병택 시흥시장, 오인열 시흥시의회 의장, 독립유공자 유가족과 보훈단체장, 유관기관 관계자, 시민 등 300여 명이 참석한다.

행사장 입구에는 문화예술 재능기부 단체인 '시흥나빛'이 제작한 독립운동가 16인의 초상화를 전시한다. 각 인물의 업적을 간략히 소개하는 안내 자료도 비치해 시민들의 이해를 돕는다.

13일부터 15일까지 사흘간 시청 로비에서는 광복회 시흥시지회 주관으로 '독립운동가 김구 활동 사진전'도 개최한다. 사진전에서는 김구 선생의 활동 모습이 담긴 사진 20여 점을 전시한다.





AD

임병택 시흥시장은 "이번 행사와 전시를 통해 시민들이 선열들의 희생과 헌신을 다시금 마음에 새기고 올바른 역사 인식을 되돌아보는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>