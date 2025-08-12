"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤 전 대통령 '60년 지기' 이철우 교수

별세 2주기 맞아 尹 부친 묘소 참배

윤석열 전 대통령의 '60년 절친'으로 알려진 이철우 연세대 법학전문대학원 교수가 윤 전 대통령 부친 고(故) 윤기중 교수의 별세 2주기를 맞아 묘소를 찾았다. 이 교수는 "아들(윤 전 대통령)도 며느리(김건희 여사)도 올 수 없는 묘소"라고 추모 글을 올렸다.

아들도 며느리도 못 챙긴 '별세 2주기'…절친 이철우의 추모

윤석열 전 대통령의 부친 고 윤기중 명예교수의 묘소. 이철우 페이스북

AD

이 교수는 11일 자신의 페이스북에 고 윤기중 교수의 묘소 사진을 올리며 "8월 15일이면 돌아가신 지 2주기가 된다"며 "아들도 며느리도 올 수 없는 묘소에 가서 참배했다"고 적었다. 고 윤기중 교수는 지난 2023년 8월15일 노환으로 별세했다. 오는 15일이면 별세 2주기를 맞는다.

이 교수가 올린 글에는 아들인 윤 전 대통령이 수감 중인데다 며느리인 김 여사의 경우 오는 12일 구속영장 실질심사가 예정된 상황이 담긴 것으로 풀이된다. 특검은 지난 7일 김 여사에 대해 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 김 여사가 구속될 경우, 전직 대통령 부부가 동시에 수감되는 첫 사례가 된다.

이철우 연세대 법학전문대학원 교수. 연합뉴스

이 교수는 윤 전 대통령과 초등학교 단짝 친구이자 서울대 79학번 동기로 '죽마고우'다. 이 교수의 부친인 이종찬 광복회장도 고 윤 교수와 오랜 인연이 있다. 이 회장은 한때 윤 대통령의 멘토 역할을 하기도 했다. 두 집안은 50년 넘게 가까운 관계를 유지해 온 것으로 전해진다.





AD

이 교수는 12·3 비상계엄 뒤인 지난 1월 "윤석열이 대한민국의 민주주의를 정면으로 부정하는 극우세력의 수괴가 될 것임은 생각지 못했다"고 비판해 화제가 되기도 했다. 지난달엔 조국 전 조국혁신당 대표의 사면·복권을 요구하는 탄원에 참여해 주목받았다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>