아시아나항공, 서소문 대한항공 빌딩으로 중앙매표소 이전

아시아나항공이 서울 중앙매표소를 기존 공덕동에서 서소문동으로 이전했다고 11일 밝혔다.

새롭게 문을 여는 중앙매표소는 서울 중구 대한항공 빌딩 9층에 있다. 지하철 2호선 시청역 10번 출구 인근에 있어 접근이 편리하다. 매표소는 주중 오전 8시30분부터 오후 5시30분까지 운영되고 주말과 공휴일은 휴무다.

매표소는 총 6개의 카운터를 갖추고 있으며 아시아나항공 홈페이지와 예약센터 등 직판을 통해 예약·구매한 항공권의 발권 및 환불 서비스를 제공한다.

이번 이전은 대한항공 통합의 일환으로 진행됐다. 대한항공의 시내 발권카운터도 같은 건물에 있어 향후 양사 간 네트워크 강화에 발맞춰 신속한 업무 협조 및 이를 통한 고객 편의 개선 효과가 기대된다.





한편 아시아나항공은 인재개발팀 사무실을 대한항공 등촌동 사옥으로 이전하고 의료서비스팀 일부 기능을 대한항공 통합 항공보건의료센터로 이관하는 등 통합에 대비한 사전 협력과 조직 간 연계를 이어가고 있다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

