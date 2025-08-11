지하철 타듯 왔다 갔다 하더니…서울∼제주 하늘길 전 세계서 가장 바빴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주~서울 1300만명 이용…전 세계 최다노선

항공시장 규모, 미국 독주 속 중국 추격

한국의 서울~제주 국내선이 지난해 1300만명이 넘는 승객을 실으며 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선에 올랐다.

한국의 서울~제주 국내선이 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선에 올랐다. 기사와는 무관. 아시아경제DB

미국 CNN은 9일(현지시간) 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선이 한국의 서울~제주 구간이라고 보도했다. 비행시간은 약 1시간 15분에 불과하지만 지난해 이 노선을 이용한 승객은 1300만 명을 넘으며 세계 10대 항공노선 중 단연 압도적이었다.

항공시장 규모는 미국 1위…폭발적 성장 中, 美 바짝 추격

국제항공운송협회(IATA)의 '2024년 세계 항공운송 통계' 보고서에 따르면 국가별 항공시장 규모는 미국이 8억7600만명으로 1위를 차지했다. 이는 세계 5위인 인도(2억명)의 4배에 달하는 수치다. 이어 중국이 7억4100만명으로 2위에 올랐다. 중국은 전년 대비 18.7%의 폭발적 성장을 기록하며 5.2% 성장한 미국의 뒤를 바짝 추격하고 있다. 영국(2억6100만명)과 스페인(2억4100만명)도 각각 3위와 4위에 이름을 올렸다.

아시아·태평양 하늘길 '과반 장악'

세계 10대 항공노선 중 9곳이 아시아·태평양 지역에 몰렸다. 이 중 1위는 한국의 서울(김포)~제주 노선이었다. 작년 한 해만 1300만명 이상의 승객이 이용했다. 북미에서는 미국 뉴욕(JFK)~로스앤젤레스(LAX) 노선이 220만명으로 최다였으며 유럽에서는 스페인 바르셀로나(BCN)~팔마데마요르카(PMI) 노선이 200만명으로 1위를 기록했다. 라틴아메리카에서는 콜롬비아 보고타(BOG)~메데인(MDE)노선이 380만명, 아프리카에서는 남아공 케이프타운(CPT)~요하네스버그(JNB) 노선이 330만명으로 최다였다.

사고 전력에도 '독보적 1위'…보잉737

보잉737 항공기. 보잉 공식 홈페이지

항공기 기종별로는 보잉737 시리즈가 1000만회 운항으로 1위를 차지했다. 보잉737은 과거 잇단 사고에도 불구하고 여전히 전 세계 항공사의 주력으로 자리 잡고 있다. 그 뒤를 보잉의 라이벌인 에어버스의 항공기 A320(790만회), A321(340만회)가 이었다.





이번 통계는 세계 하늘길에서 아시아·태평양의 영향력이 절대적임을 보여준다. 그 가운데 제주~서울 노선은 단거리 국내선의 위력을 증명하며 세계 1위 타이틀을 거머쥐었다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

