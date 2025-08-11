광주교통공사, '2025 노사문화 우수기업' 선정

신뢰·화합 일터 분위기 노력 인정받아
광주교통공사(사장 조익문)가 최근 '2025 노사문화 우수기업' 인증에 성공, 지역사회 내 소통과 협력의 일터 분위기 확산에 앞장서고 있다.
'노사문화 우수기업'은 고용노동부가 상생과 동반 성장의 조직문화 실현에 솔선수범한 사업장을 선정해 포상하는 제도로, 올해는 지역별 심사를 거쳐 광주교통공사 등 8개 공공기관을 포함해 총 40개사가 최종 선발됐다.
이번 인증에서 공사는 ▲창립 후 22년간 노사 무분규 사업장 달성 ▲통상임금 소송 관련 임직원 수당 지급문제 합리적 해결 ▲근무형태 간 임금격차 해소를 위한 각종 제도 개선 등 소통과 화합의 일터 분위기 구현을 위해 적극 노력한 점을 인정받았다.
지금 뜨는 뉴스
조익문 사장은 11일 "이번 노사문화 우수기업 선정은 전 임직원이 함께 이뤄낸 자랑스러운 성과다"며 "앞으로도 동반 성장과 믿음의 노사 문화로 시민들의 사랑을 받는 공기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>