코트라, 수해 복구 자원봉사 및 성금 기부

가평 수해 복구 현장서 임직원 자원봉사

국내외 임직원 성금 1000만원도 기

대한무역투자진흥공사(코트라)는 최근 집중호우로 피해를 입은 지역의 조속한 복구를 지원하기 위해 8일 경기도 가평군 상면 일대에서 자원봉사를 실시했다고 11일 밝혔다. 또 국내외 임직원이 자발적으로 모은 성금 1000만원도 대한적십자사를 통해 기부했다.

코트라는 8일 집중호우로 큰 피해를 입은 경기도 가평군 상면에서 노사합동 수해복구 봉사활동을 실시했다. 사진=코트라

이번 봉사활동은 7월 중순 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 가평군을 대상으로 이뤄졌다. 코트라는 노사 합동으로 임직원 30여 명이 참여해 침수 주택과 농가 정리, 폐기물 수거, 기자재 세척 등 복구 작업에 힘을 보탰다. 이번 현장 봉사는 사내 봉사동아리 '레프트핸즈' 등 임직원의 자발적 참여로 이뤄졌으며 폭염 속에서도 구슬땀을 흘리며 묵묵히 현장에 힘을 보탰다.

코트라는 자원봉사와 함께 지난 1~8일 사내 성금 모금 행사를 열고 총 1000만 원을 마련했다. 이번 모금에는 국내 본사뿐 아니라 해외 무역관에서 근무 중인 임직원들도 동참했다. 성금은 대한적십자사를 통해 수재민에게 전달될 예정이다.





강경성 코트라 사장은 "임직원의 작은 정성이 수해로 어려움을 겪고 있는 지역 주민들의 일상 회복에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "코트라는 앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동에 지속적으로 관심을 갖고 참여하겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

