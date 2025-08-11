광복 80주년 '나라사랑 온라인 이벤트' 참여하세요…경북교육청, 시 낭송·감사 편지·태극기 찾기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북교육청(교육감 임종식)은 광복 80주년을 맞아 11일부터 17일까지 경북교육청 공식 SNS 채널 등을 통해 '빛을 되찾은 그날을 기억하다'라는 슬로건으로 전 국민을 대상으로 한 다양한 나라사랑 온라인 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 독립운동의 숭고한 정신을 되새기고 올바른 나라사랑 의식을 확산하기 위해 마련됐으며, 크게 광복의 숨결, 時로 되살리다, 독립운동가에게 보내는 감사 편지, 내 주변 태극기 찾기 등 세 부문으로 운영된다.

먼저, '광복의 숨결, 時로 되살리다' 이벤트는 광복의 감동과 독립 염원을 담은 시 낭송 영상을 개인 SNS에 '경상북도교육청', '광복 80주년', '나라사랑프로젝트' 등 필수 해시 태그와 함께 업로드하고, 이벤트 링크에 개인 정보를 작성해서 참여할 수 있다. 시 낭송 영상 예시는 경북교육청 공식 유튜브 채널 '맛쿨멋쿨TV'에서 확인할 수 있다.

'독립운동가에게 보내는 감사 편지' 이벤트는 독립운동가에게 감사와 존경의 마음을 담은 편지를 경북교육청 공식 인스타그램 피드 댓글로 작성한 후, 링크를 통해 개인 정보를 제출하는 방식으로 진행된다.

'내 주변 태극기 찾기' 이벤트는 일상에서 볼 수 있는 태극기를 찾아 엄지척 포즈와 함께 인증 사진을 개인 SNS에 '경상북도교육청', '광복 80주년', '나라사랑프로젝트' 해시 태그와 함께 업로드하고, 개인 정보를 제출하면 참여할 수 있다. 광복절 태극기 게양 모습, 태극기 배경 인증샷 등 다양한 사진이 가능하다.

이벤트 종료 후 추첨 또는 심사를 통해 부문별 80명씩 총 240명에게 모바일 상품권이 지급되며, 우수 작품은 경북교육청 자체 영상으로 제작돼 교육 자료로 활용될 예정이다.





임종식 경북교육감은 "우리 교육청은 2019년부터 '국외독립운동길 순례단'을 운영하는 등 독립운동사 교육사업을 꾸준히 펼쳐왔다"라며, "광복 80주년을 맞아 마련한 이번 행사가 많은 국민이 참여해 나라 사랑의 의미를 되새기는 뜻깊은 기회가 되길 바란다"라고 말했다.





