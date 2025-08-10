계엄해제 3시간 지연은 왜…특검, 신원식 추가 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내란 특검팀(특별검사 조은석)이 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 의결 이후 실제 해결 선포까지 3시간 이상이 소요된 것과 관련해 '2차 계엄' 모의 가능성에 주목하고 있다. 특검은 신원식 전 국가안보실장을 참고인 신분으로 두 차례 불러 조사하는 등 의혹 규명에 나섰다.

10일 법조계에 따르면 특검팀은 지난해 12월 4일 국회의 비상계엄 해제 요구안이 가결된 이후 윤 전 대통령이 계엄 해제를 선포하기까지 약 3시간가량 소요된 이유에 대해 들여다보고 있다. 당시 국회는 오전 1시 3분께 계엄 해제 요구안을 가결했고, 윤 전 대통령은 3시간 23분이 지난 오전 4시26분에야 계엄 해제를 선포한 바 있다.

4일 서울 종로구 광화문역 출입구에 윤석열 대통령 비상계엄 선포 관련 신문 호외가 놓여 있다. 강진형 기자

국회가 계엄 해제 요구안을 의결한 이후 윤 전 대통령은 합동참모본부 지하 결심지원실로 이동, 30분가량 회의를 한 뒤 다시 대통령 집무실로 이동해 머문 것으로 파악됐다. 특검팀은 이 시간 동안 윤 전 대통령 등이 2차 계엄을 검토했을 가능성에 대해 주목하고 있다.

윤 전 대통령은 같은 날 오전 1시16분부터 47분까지 합참 결심지원실에서 김용현 전 국방부장관, 박안수 전 육군참모총장(계엄사령관) 등과 논의했다. 이후 그는 신 전 실장과 정진석 전 대통령 비서실장의 안내에 따라 다시 대통령 집무실로 이동했다.

하지만 이 시간 이후 윤 전 대통령이 계엄 해제를 선포하기까지 약 2시간 동안 무엇을 했는지는 알려지지 않은 상태다. 특검팀은 이와 관련해 신 전 실장을 이날 오후 2시께 참고인 신분으로 소환해 추가 조사를 진행 중이다. 신 전 실장은 앞서 지난 7일 특검팀으로부터 조사받은 바 있다.

한편 특검팀은 추경호 전 국민의힘 원내대표 등이 연루된 '국회 계엄 해제 의결 방해 의혹' 수사에도 집중하고 있다. 특검팀은 윤 전 대통령의 통화기록 등을 바탕으로 추 전 원내대표가 윤 전 대통령의 지시를 받고 의총 소집장소를 여러 차례 변경해 국민의힘 의원들의 계엄 해제안 표결 참여를 방해한 것이 아닌지 의심하고 있다.

추 전 원내대표 측은 이와 관련해 시점상 성립할 수 없는 가설이라고 주장하고 있으나, 특검팀은 추 전 원내대표가 윤 전 대통령뿐 아니라 대통령실 인사 등 주변 측근들과도 소통하면서 표결 방해에 공모했을 가능성을 배제하지 않고 있는 것으로 전해졌다.





아울러 특검팀은 추 전 원내대표가 우원식 국회의장으로부터 '본회의 개의를 오전 1시 30분에서 1시로 앞당기겠다'는 연락을 받고 "너무 급하지 않냐. 의원들이 들어갈 시간을 달라"며 개의를 늦춰달라고 요구한 경위에 대해서도 살펴보고 있다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr