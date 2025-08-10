정원도시 세종, 시민이 가꾼 아름다운 정원은 어디?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아름다운 정원 경연대회가 개최된다. 직접 가꾼 다양한 정원을 발굴·소개해 정원문화를 확산하고 시민들의 자발적인 정원 가꾸기 참여를 유도하기 위해서다.

10일 세종시에 따르면 정원을 가꾸는 시민이라면 누구나 참여할 수 있으며 신청은 이달 18일부터 내달 12일까지 시 누리집을 통해 하면 된다. 공모 분야는 ▲마당·옥상·아파트 쪽마루(베란다) 등에 조성한 개인 정원 ▲기관·상가·학교 등에 조성한 공공정원 ▲골목길, 자투리땅 등에 조성한 마을 정원 ▲공동주택 등에 조성한 아파트 정원 등 4개다.

심사는 한국수목원 정원관리원, 국립세종수목원 등 정원 전문가로 구성된 심사단이 서류·현장을 평가하는 방식으로 진행된다. 이후 분야별 대상, 최고의 정원상, 아름다운 정원상을 각각 선정해 인증 동판을 수여한다.

특히 경연대회 심사 과정에서 참여 정원에 대해 전문가 현장 방문을 통한 컨설팅을 병행해 정원의 완성도를 높인다는 계획이다.

2021년부터 추진돼온 아름다운 정원으로 발굴된 정원은 개인 정원 14곳, 공공정원 9곳, 마을 정원 3곳, 아파트 정원 3곳 등 총 29곳이다.





권영석 환경녹지국장은 "시민들이 자발적으로 조성한 아름다운 정원은 정원 도시 세종의 소중한 자산"이라며 "정원을 사랑하는 시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





