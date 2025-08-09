해경 사칭 사기 시도…직인·로고까지 위조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초해경 사칭 철거업체에 공문 발송

재발 방지 위해 지역사회, 관계 기관 협력

최근 공문서위조 범죄가 횡행하는 가운데 강원 속초시에서도 해경을 사칭해 금품을 편취하려 시도한 사례가 벌어졌다.

9일 속초해양경찰서는 속초지역 한 철거업체가 '속초해경 청사 내 흡연 부스 철거 계획'이라는 제목의 공문을 수신했다고 밝혔다.

속초해경 사칭 허위공문서. 사진제공=속초해양경찰서

공문에는 2025년도 청사 내 흡연 부스 철거 및 폐기 관련하여 내용을 확인 후 절차에 따라 조처하라는 내용이 담겼다. 예정 예산은 105만원으로, 오는 11일 진행된다는 계획까지 적혀 있었다. 공문에는 관공서 명칭, 로고, 직인 등까지 모두 위조돼 있었다.

하지만 속초 해경은 해당 공문을 발생한 사실이 없었다. 다행히 이를 수상하게 여긴 업체 측에서 속초해경에 공문 내용을 확인해 다른 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

속초해경은 이번 사건을 계기로 기관 사칭 예방을 위해 지역사회 및 관계 기관과 협력을 강화하고 홍보 활동을 확대할 방침이다. 속초해경 관계자는 "해경 공문은 전자문서시스템이나 공식 절차로만 발송한다"며 "금전 요구나 계좌 이체를 직접 요청하는 경우는 없으므로 의심스러운 연락을 받으면 즉시 기관에 확인해달라"라고 전했다.

한편 최근 공문서 등을 위조해 금품 편취를 시도하거나 '노쇼 사기'를 벌이는 사례가 잇따르고 있다. 지난 4일 경남 고성군 상족암군립공원사업소 직원을 사칭한 인물이 관내 건설사를 상대로 제습기 구매대금 입금을 유도한 사건이 발생했다. 지난달 30일에도 광주에서 가짜 명함이나 공무원증, 위조된 공문서 등을 제시하며 민간업체를 상대로 물품 구매를 유도하거나 물품 납품 계약을 시도한 사례를 확인하고 경찰에 수사 의뢰했다. 확인된 사례는 허위 공문서 8건, 공무원증 위조 3건 등이다.

관공서들은 ▲팩스나 휴대전화를 통해 공문서 또는 구매 요청을 받을 경우 반드시 해당 기관에 직접 전화해 진위를 확인할 것 ▲공무원이 현금이나 수수료를 직접 요구하거나 제삼자에게 대납을 요구하는 경우 100% 사기이므로 즉시 경찰에 신고할 것 ▲의심스러운 연락이나 문서를 수신할 경우 112 또는 해당 지자체에 즉시 문의할 것을 촉구했다.





아울러 전문가들은 '사칭형 노쇼 사기'를 방지하기 위해서 예약금을 받아놓고, 위약금 조항을 고지하거나 통화·문자 기록을 보존하는 등 자영업자들이 자체적인 피해 예방 조치를 취해야 한다고 조언했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

