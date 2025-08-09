中 단체관광객 무비자 한시 허용…"관광객 3000만 시대 연다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 관광산업 활성화를 위해 중국 단체관광객의 무비자 입국을 한시적으로 허용하기로 했다. 팬데믹 이후 회복세가 더뎠던 중국 관광시장에 새로운 전기가 마련될 것으로 기대된다. 올해 외국인 관광객 수가 역대 최대치였던 2019년(1750만명)을 경신할 수 있다는 전망도 나온다.

오는 9월29일부터 약 9개월간 시행

문화체육관광부와 법무부는 지난 6일 관계부처 협의를 거쳐 중국 단체관광객에 대해 오는 9월29일부터 내년 6월30일까지 약 9개월간 무비자 입국을 허용하는 방안을 확정했다. 이번 조치는 중국 국경절 연휴(10월 1~7일)를 앞두고 시행돼 성수기 외국인 관광 수요 확대에 기여할 것으로 보인다.

정부는 방한 관광시장에서 비중이 가장 큰 중국인 관광객의 회복세가 더딘 점을 고려해 이번 조치를 단행했다. 중국 관광객은 전체 외국인 관광객의 약 28%를 차지하지만, 올해 상반기 기준 방한 중국인은 252만6841명으로, 2016년 사드(THAAD) 사태 전 최대치였던 806만7722명에는 여전히 못 미치는 수준이다.

반면 전체 외국인 관광객 수는 빠르게 증가하고 있다. 한국관광공사에 따르면 올해 상반기 외국인 관광객은 882만5967명으로, 전년 동기(770만1407명) 대비 14.6% 증가했으며, 팬데믹 이전인 2019년 상반기(843만9214명)와 비교해도 4.6% 늘었다. 관광 성수기인 하반기를 앞두고 있어, 연간 방문객 수가 2000만명을 넘어설 가능성도 제기된다.

현대경제연구원은 최근 보고서에서 "외국인 관광객이 2000만명을 초과할 경우 국내 소비 증가율은 약 2.5%포인트 높아질 수 있다"며 관광산업의 내수 견인 효과를 전망했다.

정부는 단기적인 무비자 조치 외에도 장기적으로 연간 외국인 관광객 3000만명 유치를 목표로 정책 역량을 집중할 계획이다. 최휘영 문체부 장관은 최근 "K컬처 300조 원 시장 및 외국인 관광객 3000만명 시대를 열겠다"고 밝힌 바 있다.

지역경제 활성화·내수 진작 기대…中 경기침체가 걸림돌

정부는 무비자 정책이 관광업계 뿐 아니라 지역 경제 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. 문체부 관계자는 "이번 조치는 중국 단체 관광객 수요 회복에 결정적인 계기가 될 것"이라며 "지역 경제 활성화와 내수 진작에도 실질적 효과가 나타날 것"이라고 말했다.

관광업계도 비자 면제 조치로 중국 관광객이 더 늘어날 수 있는 계기가 마련됐다는 입장이다. 다만 중국 경기 침체가 변수가 될 수 있다는 지적도 나온다. 관광을 쉽게 할 수 있도록 편의를 봐줬지만 중국인들의 주머니 사정이 좋지 않아 비자 면제 조치가 별 효과가 없을 수도 있다는 지적도 나온다.





한 관광업계 관계자는 "사드 갈등 이후 중국이 한국 단체관광 금지를 계속 유지하다 2023년 8월에 풀었다. 그 때 관광업계에서 기대를 많이 했는데 기대만큼 중국 관광객 유입 효과가 크지 않았다. 해외 여행은 결국 가처분 소득이 있어야 가능한데 지금 중국 경기가 워낙 좋지 않아 큰 효과가 없을 수도 있다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

