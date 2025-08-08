전문건설공제조합, 해외 공사 첫 직접보증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문건설공제조합은 르완다에서 우리 기업이 진행하는 전력망 확충사업에 대해 직접 보증서(계약이행보증)를 발급했다고 8일 밝혔다. 이 기관이 해외 현장에 보증서를 발급한 건 이번이 처음이다.

르완다 전력개발공사가 발주하고 대외경제협력기금(EDCF) 지원 사업으로 진행하는 사업으로 GS건설·세안이엔씨 컨소시엄이 수주했다. 이전에 이 조합이 발급한 해외 보증서는 현지 금융기관 또는 국내 은행을 거쳐 간접적으로 발급하는 복보증 방식이었다.

이번에 중간 단계 없이 전문건설공제조합이 발주처에 직접 보증서를 제공해 해외 공사를 수행하는 조합원의 금융 비용을 절감하고 보증서 발급 업무를 간소화할 수 있게 했다. 조합은 지난해 12월 세안이엔씨의 본 사업 참가를 위한 입찰보증서를 제공한 데 이어 이번에 공동 수주한 컨소시엄의 계약보증서까지 직접 보증 형태로 제공, 글로벌 보증기관으로의 첫걸음을 내디뎠다고 평가했다.

이은재 전문건설공제조합 이사장은 해외 영업망을 확장하기 위해 르완다, 탄자니아 등 해외 정부 기관을 상대로 우리 건설사의 기술력과 조합의 재무 안정성을 적극 알렸다. 조합원 해외 진출 가능성이 높은 중동과 아프리카 현지 금융기관과 업무협약을 맺는 등 해외 네트워크를 구축했다고 조합 측은 설명했다.





이 이사장은 "글로벌 기술력을 인정받는 K-건설이 해외로 뻗어나갈 수 있도록 안정적인 금융 서비스 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

