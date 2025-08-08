미해군 건조에 "국산 부품 써달라" 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강환석 방사청 차장, 한-미 방산기술보호협의회 참석

우리 정부가 미국의 조선업 재건과 해군력 증강 지원을 위해 군함의 블록을 국내에서 생산해 납품하는 방안 등을 제안했다. 향후 관련법 개정을 통해 우리 조선소의 미 군함 건조도 추진한다는 구상이다.

강환석 방위사업청 차장과 제이슨 포터 미 해군성 연구개발획득차관보가 미 워싱턴 D.C. 미 해군성에서 면담 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=방사청)

AD

우리 정부는 미국과의 관세 협상 카드로 미국 조선업 부흥 지원책, 즉 '마스가 프로젝트'를 약속했다. 이에 따라 한미 간 조선 협력의 중요성이 대두되고 있는 상황이다.

8일 방위사업청에 따르면 강환석 방사청 차장은 미 해군성을 방문해 제이슨 포터(Jason L. Potter) 미 해군성 연구개발획득차관보와 면담을 갖고, 한-미 간 해군 함정 건조와 운영·유지·보수(MRO) 분야에서의 실질적 협력 방안을 논의했다. 제10회 한-미 방산기술보호협의회(DTSCM)자리에서다. 양국은 이 자리에서 방사청은 한국의 조선업계가 미 해군 전력의 유지·발전에 기여하기 위해 함정의 블록모듈을 생산해 납품하고, 미국 현지 조선소에서 최종 조립하는 방안 등의 협력 모델을 설명했다.

이와 함께 함정 건조와 MRO 협력 확대를 위해 미 '반스-톨레프슨법'(Byrnes-Tollefson Act) 개정 등 규제 완화 필요성에 공감하고, 양국 간 세부 협의를 위해 워킹그룹(Working Group)을 신설해 논의키로 했다. 반스-톨레프슨법은 미 해군 함정을 미국 내 조선소에서만 건조하도록 제한하는 법률이다.

그동안 국내 조선사들은 미 해군 MRO 사업을 총 4건 수주했다. 한화오션이 지난해 8월과 11월, 올해 7월에 각각 미 해군 군수지원함 '윌리 쉬라호', 급유함 '유콘호', 보급함 '찰스 드류호' MRO 사업을 잇따라 따냈다. 지난 5일엔 한미 관세 협상 타결 이후 처음으로 HD현대중공업이 미 해군 화물보급함인 '앨런 셰퍼드호' 정비 사업을 수주했다.

또한 방사청은 DTSCM를 개최해 방산협력 확대에 따른 양국의 기술보호 및 수출통제 관련 정책을 상호 이해하고 앞으로의 발전방향을 논의했다. 특히 최신화된 국방기술 및 보안·정보 정책들을 반영한 DTSCM 운영지침(TOR)이 마련됐다. DTSCM의 공동의장으로는 강환석 방사청 차장과 마이클 레이첵(Michael Laychak) 미 국방부 방산기술보호본부(DTSA) 본부장이 올랐다.





AD

강환석 차장은 이번 면담에서 "한국은 미국의 굳건한 동맹국으로서 최적의 조선협력 파트너"라고 강조하면서, "세계 최고 수준의 함정 건조 기술력을 바탕으로 모든 협력모델의 함정 건조가 가능한 한국 조선소와 함께 긴밀히 협력해 나가자"고 제안했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>