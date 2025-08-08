함안박물관, 2025년 여름방학 기획행사 '말이산게임' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 8월 23일~8월 24일까지… 5세부터 13세까지 어린이 대상 운영

경남 함안박물관은 오는 23일부터 24일까지 여름방학을 맞아 어린이 관람객을 위한 특별한 기획행사 <말이산게임>을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 5세부터 13세까지 어린이 대상, 1회당 150명(사전접수 120명, 현장접수 30명), 총 4회차 600명으로 진행된다.

주요 프로그램은 ▲함안을 대표하는 수박과 아라가야 유물을 주제로 한 만들기 체험 ▲여름방학 특별 전통 대나무 물총 만들기 체험 ▲전 세계적으로 인기 있는 드라마 <오징어 게임>에서 착안한 게임 등으로 구성돼 어린이들의 흥미를 끌 것으로 기대된다.

함안박물관 관계자는 "여름방학을 맞은 어린이 관람객들에게 함안박물관이 단순한 고고·역사관련 전시뿐만 아니라 문화행사를 경험할 수 있는 곳으로 인식되었으면 한다"며, "이번 여름방학 기획행사를 계기로 비교적 저조했던 무더운 여름철 박물관 관람객이 증가할 수 있는 함안박물관의 대표 콘텐츠로 자리 잡기를 희망한다"고 덧붙였다.





행사 참여 방법은 함안박물관 홈페이지에 게시된 예약 페이지에서 사전예약 후 참여할 수 있고, 현장 접수(회차당 선착순 30명)도 가능하다. 기타 문의는 함안박물관으로 하면 된다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

