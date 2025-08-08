물 한 모금에 얼굴 노래지고 '간'까지 멈췄다…A형 간염 확산에 난리난 동유럽

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체코 프라하 중심으로 A형 감염 확진자 급증

확진자 928명, 사망자 10명

"예방의 기본은 개인위생"

유럽 인기 관광지인 체코에서 A형 간염이 급속히 퍼지며 보건당국에 비상이 걸렸다. 체코 수도 프라하를 중심으로 감염자가 900명을 넘었고, 사망자도 10명에 달하면서 현지 당국은 백신 접종과 위생 수칙 준수를 권고하고 있다.

체코 프라하 구시가지 광장. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 체코관광청

최근 영국 매체 더선에 따르면 체코에서는 지난달 21일 기준 A형 간염 확진자는 928명, 사망자 10명으로 집계됐다. 이는 지난 5월 450건에서 두 배가량 늘어난 수치로, 지난해 전체 감염자 수(636명)를 훌쩍 뛰어넘는 것이다.

오스트리아, 헝가리, 슬로바키아 등 인접 국가들에서도 올해 들어 A형 간염 발생이 '예상보다 높다'는 보고가 잇따르고 있다. 유럽질병예방통제센터(ECDC)에 따르면 올해 1월~5월 사이 이들 4개국에서 보고된 A형 간염 사례는 총 2097건에 달한다.

ECDC는 이번 유행이 주로 백신을 맞지 않은 성인들 사이에서 발생하고 있으며 특히 노숙인, 약물 사용자, 위생 상태가 열악한 환경에서 생활하는 이들이 주요 감염 대상이라고 밝혔다.

프라하 등지에서 A형 간염이 빠르게 확산하자 체코 보건당국은 백신 접종을 촉구하고 있다. 체코 보건당국은 "예방의 기본은 철저한 위생이며, 백신도 이용할 수 있다"고 전했다.

A형 간염은 오염된 음식이나 물을 통해 전염된다. 감염자와의 밀접 접촉이나 바이러스가 묻은 물건을 통해서도 쉽게 퍼질 수 있다. 게다가 무증상 감염자도 많아 이로 인해 확산세가 가팔라지기도 한다.

A형 간염 바이러스에 노출되면 염증을 일으켜 해독 기능을 떨어뜨리고 '빌리루빈'이라는 물질이 체내에 쌓이면 황달 증상으로 이어진다. 초기 증상으로는 피로감, 메스꺼움, 복통, 발열, 식욕 저하 등이 나타나고 이후 피부와 눈의 흰자위가 노랗게 변하고 소변이 짙어지거나 가려움증이 생길 수 있다. 심할 경우 간 기능이 완전히 정지되는 치명적인 결과를 초래하기도 한다.

미국 매사추세츠주 간호사 제리 비얼스는 "많은 여행객이 유럽 같은 고소득 국가에서는 예방 접종이 필요 없다고 오해한다"며 "하지만 프라하 같은 관광지에서 A형 간염이 급증하고 있는 지금은 예외"라고 지적했다. 비얼시 간호사는 "여행 수 주 전에 1차 접종만 해도 강한 예방 효과가 생기고 6개월 후 2차 접종까지 완료하면 평생 면역이 생긴다"고 말했다.





A형 간염을 피하기 위해선 백신 접종 외에도 개인위생 수칙을 지키는 것이 중요하다. 특히 화장실 사용 후, 식사 전 비누로 손을 씻는 것이 중요하다. 또 생야채·껍질째 먹는 과일·얼음·익히지 않은 해산물은 피하고, 길거리 음식도 조리 환경이 청결하지 않으면 피해야 한다. 최근 A형 간염 환자와 접촉했거나 간 질환·출혈 장애가 있는 경우에도 백신 접종이 권고된다.





