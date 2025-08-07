대실 손님 왜 유심 갈아끼우지?…모텔업주 촉에 20대 공무원 사기 모면

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군포서, 숙박업소에 직통번호 미리 공유

보이스피싱 예방 성과

신종 범죄 '셀프 감금' 전형적 수법

경기 군포경찰서 전경. 군포경찰서

20대 공무원이 보이스피싱(전화금융사기)에 속아 모텔에 '셀프 감금'됐다가 수상하게 여긴 모텔 업주의 신고로 금전 피해를 면했다.

7일 경기 군포경찰서는 군포에서 모텔을 운영하는 업주 A씨가 지난달 21일 오후 4시 50분께 경찰 직통번호로 연락해 "젊은 손님이 혼자 대실을 하겠다는데, 휴대전화 2대에 유심을 갈아 끼우며 쓰고 있다. 보이스피싱 피해자 같기도 한데 조직원일 수도 있어 무섭다"라고 신고했다고 전했다.

이에 곧바로 출동한 경찰은 모텔에 있던 20대 B씨를 확인하고, 보이스피싱 피해자임을 파악 후 계좌 송금을 막았다. 스스로를 모텔에 감금하게 해 고립시키고, 통화 원격제어 등으로 돈을 갈취당하는 신종 범죄 '셀프 감금'의 전형적인 수법이다.

공무원인 B씨는 근무 중이던 같은 날 오후 4시께 서울중앙지검 검사를 사칭한 보이스피싱 조직원으로부터 "대포통장 사건에 연루됐다. 최대한 빨리 휴대전화를 새로 한 대 구입하고 가장 가까운 모텔에 투숙하라. 그리고 재산 증명이 필요하니 모든 계좌 잔고를 전송하라"는 지시를 받고 모텔을 찾은 상황이었다.

B씨의 휴대전화에는 악성 앱이 설치돼 직접 피해 신고가 어려운 상황이었으며, 직장에 불이익이 있을 수 있다는 조직원의 말에 겁을 먹어 지시를 따른 것으로 알려졌다. B씨가 불안한 표정으로 복도를 서성이다 유심 교체에 필요한 클립을 빌려달라고 하자 수상하게 여긴 A씨는 경찰서 직통번호로 신고한 것으로 파악됐다.

모텔 업주 A씨(오른쪽)가 보이스피싱 범죄 피해를 막은 공로를 인정받아 감사장을 수여받고 있다. 경기 군포경찰서

군포서는 최근 셀프 감금 형태의 보이스피싱이 자주 발생하자 예방을 위해 숙박업소마다 주의 문구가 적힌 팸플릿과 경찰서 직통 번호를 미리 공유한 상태였다. A씨는 "피해가 의심되자 최대한 빠르게 막아야겠다는 생각에 직통번호로 신고했다"며 "범죄 피해를 예방할 수 있어 다행"이라고 말했다.





김평일 군포경찰서장은 "검거 못지않게 피해 예방이 중요한 만큼 앞으로도 시민들과 긴밀한 협업을 통해 새로운 범행 수법에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

