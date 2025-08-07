동아제약, 본질에 집중한 '셀파렉스 베이직 라인 3종' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아제약은 단일 성분 건강기능식품 셀파렉스 베이직 라인 3종을 출시했다고 7일 밝혔다.

동아제약의 셀파렉스 베이직 라인 3종. 사진제공=동아제약

신제품은 ▲셀파렉스 루테인지아잔틴 ▲셀파렉스 알티지 오메가3 ▲셀파렉스 식물성 알티지 오메가3 등 3종이다.

최근 개인의 건강 상태와 라이프스타일에 맞춰 건강기능식품을 선별적으로 선택하는 소비자가 늘고 있다. 이런 흐름에 따라, 동아제약은 필요한 성분만을 담은 단일 성분 건강기능식품 '셀파렉스 베이직'라인을 합리적인 가격대로 선보인다.

'셀파렉스 루테인지아잔틴'은 루테인과 지아잔틴을 함유한 마리골드추출물이 주원료로, 노화로 감소할 수 있는 황반색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있다. 또 목넘김이 편한 초소형 식물성 캡슐로 섭취 편의성을 높인 것이 특징이다.

'셀파렉스 알티지 오메가3'는 EPA 및 DHA 함유유지 600mg과 항산화 작용에 도움을 주는 비타민E를 함유한 제품으로, 혈중 중성지질과 혈행 개선에 도움을 수 있다. 특히, 까다로운 'IFOS(International Fish Oil Standards) 5-Star' 품질 인증을 받은 신선한 원료로 안심하고 복용할 수 있다.

'셀파렉스 식물성 알티지 오메가3'는 임산부와 채식주의자도 안심하고 섭취할 수 있는 식물성 rTG 오메가3를 사용했으며, 식물성 캡슐로 체내 흡수율과 안전성을 한층 강화한 제품이다. 신제품 3종은 쿠팡에서 만나볼 수 있다.





동아제약 관계자는 "이번 신제품은 단일 성분 중심으로, 꼭 필요한 기능에 집중해 효과적인 건강 관리를 할 수 있도록 개발한 제품"이라며 "소비자 트렌드에 맞춰 차별화된 건강기능식품을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

