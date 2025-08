대통령실 "굳건한 한미동맹 기반으로 한중관계 발전 추진"

조현 외교장관, 외신 인터뷰서 "중국, 이웃국가들과 문제" 발언 파장

대통령실은 5일 "굳건한 한미동맹을 기반으로 한중관계 발전을 추진하고 있다"고 밝혔다. 전날 공개된 조현 외교부 장관의 미국 워싱턴포스트(WP) 인터뷰에서 "중국이 이웃 국가들과 다소 문제가 되고 있다(China becoming somewhat problematic with its neighbors)"고 언급한 대목이 파장이 일자 수습에 나선 것이다.

대통령실 관계자는 "조 장관의 발언은 한중 간 일부 사안에 이견이 있더라도, 민생 및 역내 안정과 번영에 기여하는 한중관계를 만들기 위해 지속 노력하겠다는 취지의 언급"이라며 "조 장관은 중국과의 관여 필요성을 관련국들에게 제기하고 있다는 점도 강조했음을 살펴봐 달라"고 말했다.

조현 외교부 장관이 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. 2025.8.5 연합뉴스

앞서 조 장관은 WP 인터뷰에서 한국과 주변국을 둘러싼 지정학적 도전과 관련한 질문에 "우리는 중국이 남중국해와 황해에서 무엇을 해왔는지를 봐왔다"며 "경제적으로도 중국은 너무 빠르게 잘 발전해 경쟁자가 됐다"며 이같이 말했다.

다만 조 장관은 '중국에 대한 올바른 접근 방식'에 대한 이어진 질문에는 "우리는 중국과 좋은 관계를 유지하기 바라며, 양자 관계뿐만 아니라 지역 문제에서도 국제법을 준수하길 바란다는 메시지를 전달할 것"이라며 "단순히 중국을 차단하려는 접근은 우리가 원하는 만큼 효과적이지 않다"고 강조했다.





조 장관의 이 같은 발언에 전날 오후 주한중국대사관은 "중국은 유엔을 핵심으로 하는 국제 체제 국제법을 기반으로 한 국제 질서, 유엔 헌장의 취지와 원칙을 기초로 한 국제 관계의 기본 규범을 일관되게 확고히 수호해 왔다"며 "현재 중국은 주변국들과 모두 양호한 관계를 유지하고 있으며, 절대다수 주변국들도 중국과의 우호 협력을 강화하는 것을 외교의 우선 방향으로 삼고 있다"며 반박성 입장을 표했다. 그러면서도 "한국의 새 정부 출범 이후 중한 양측은 적극적으로 인터액션(상호작용) 하며 양국 관계는 좋은 출발을 했다"며 "중국은 한국 측과 함께 양국 정상 간의 중요한 공통 인식을 착실히 이행해 중한 전략적 협력 동반자 관계를 한층 더 높은 수준으로 끌어올리기 위해 노력해 나가고자 한다"고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

